Эксперт Николаев назвал главную проблему новых жилых районов в Новосибирске

Фото Максима Николаева

Главной проблемой строящихся жилых микрорайонов в Новосибирске являются дороги. Транспортная доступность крайне низкая, а отсутствие развитой инфраструктуры дополнительно усугубляет ситуацию, отметил независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

Темпы строительства жилья в Новосибирске опережают темпы развития инфраструктуры. Покупая квартиры в новых микрорайонах, люди это понимают. Они готовы возить детей в отдалённые школы и детсады и посещать сторонние поликлиники, но не готовы становиться заложниками невынужденного трафика, который в условиях и без того низкой транспортной доступности ещё сильнее обостряет проблему дефицита дорог.

Многие застройщики научились закладывать в стоимость квартир долю на развитие инфраструктуры и оперативно решать вопросы с соцобъектами. Однако с дорогами проблема сохраняется, поскольку по закону их должны строить муниципальные власти. Поэтому именно дороги, а не низко развитая инфраструктура остаются главной проблемой новых районов, объяснил независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

«Застройщики вынуждены строить дороги сами, а затем вступать с мэрией в длительные судебные тяжбы, так как другого способа добиться компенсации у них нет. Здесь можно привести в пример не только «Дискус», но и «Бруснику», «Энергомонтаж» и «ВИРА-Строй», — отметил эксперт.

Вместе с тем Николаев оговорился, что примеры, когда застройщикам удавалось успешно освоить новые территории и не заставлять жителей стоять в пробках, всё же были.

Для этого должна быть общая стратегия расшивки узких зон, считает аналитик. Анализ земельного фонда и разрешений на строительство отлично выявляет проблемные места с точки зрения дорожной ситуации.

«Например, застройка участка в районе улиц Игарской и Фадеева без расширения дорог сделает менее эффективной развязку по улице Георгия Колонды, поскольку уже сейчас в часы пик пробки на Фадеева начинаются от гипермаркета «Лента», — пояснил Николаев.

Чтобы решить проблему транспортной доступности, застройщикам и мэрии нужно менять сложившуюся схему взаимодействия через судебные иски, подытожил аналитик.