Как при COVID-19 оформить больничный дистанционно – инструкция для тех, кто не хочет идти в поликлинику

Фото: Сиб.фм

Минздрав России дал разрешение на дистанционное оформление больничного листа при сезонной ОРВИ и коронавирусе. Для этого необходимо позвонить на линию «122».

При признаках ОРВИ или коронавируса можно обратиться на линию «122», заболевшим после консультации оформят лист нетрудоспособности на 7 дней, тест при этом сдавать не требуется, сообщила пресс-служба Минздрава России.

Минюст РФ официально зарегистрировал приказ Минздрава о внесении изменений в порядок организации медицинской помощи в период распространения коронавируса.

«Согласно внесённым изменениям, при появлении симптомов ОРВИ или COVID-19 можно обратиться на горячую линию "122" или в кол-центр поликлиники по месту жительства. После проведения дистанционной консультации пациентам, которые могут наблюдаться амбулаторно, может быть оформлен электронный лист нетрудоспособности на срок семь дней. Сдавать ПЦР-тест для этого не требуется», – сказано в сообщении.

Если спустя 7 дней самочувствие придёт в норму и будут отсутствовать симптомы респираторного заболевания, больничный может быть закрыт дистанционно и также без необходимости ПЦР-тестирования, уточнили в пресс-службе.

А при сохранении симптомов заболевания к пациенту на дом будет направлен медицинский работник, который продлит лист нетрудоспособности ещё на 7 дней и при необходимости проведёт экспресс-тестирование на антиген возбудителя или ПЦР-тестирование и назначит лечение, отметили в Минздраве.

«Эта мера, разработанная Минздравом России, позволит избавить пациентов с лёгким течением заболевания от лишних походов в поликлинику. При этом врачи смогут быстрее прийти на дом к тем пациентам, которым действительно нужна их помощь. Новый порядок оформления больничных листов будет действовать до 15 марта», – пояснили в пресс-службе.

Ранее Сиб.фм писал о том, как получить медотвод от вакцинации ребёнку. Как получить QR-код по антителам с 1 февраля 2022 года в личном кабинете на «Госуслугах», а также почему перестали считываться QR-коды.