Мэрия Новосибирска готовится заключить договоры с инвесторами на ремонт муниципальных бань

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В мэрии Новосибирска готовят документы к заключению концессионных соглашений и инвестиционных договоров в отношении шести муниципальных бань, входящих в структуру МБУ «БХ «Сибирячка».

Департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска готовит документы к заключению концессионных соглашений и инвестиционных договоров в отношении шести муниципальных бань. Об этом сообщил руководитель департамента Виталий Витухин.

Речь идёт о шести банях, входящих в структуру МБУ «БХ «Сибирячка». Решение передать их в руки инвесторам власти Новосибирска приняли в 2021 году. Витухин объяснял, что содержание бань обходится городу дорого, денег на эти цели в бюджете нет. Частники же смогут привести бани в порядок и обеспечить достойное обслуживание.

Напомним, что подобный опыт в Новосибирске уже был — по концессионному соглашению реконструировали здание бани № 23 в Первомайском районе. На сегодняшний день там есть четыре социальных дня в неделю, когда льготники могут париться по муниципальным тарифам.