Милонов прокомментировал подозрение российского фигуриста в допинге

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Милонов считает новость о допинге у российского фигуриста подозрительной. Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с NEWS.ru высказался о подозрении российского фигуриста в допинге. Он заявил, что такие недостоверные публикации — оскорбление для спортсменов. Имя фигуриста озвучено не было, но уточнялось, что он относится к победителям командного турнира.

Их очень беспокоят блестящие выступления наших фигуристов. Есть попытка скомпрометировать наши результаты. Это не первая попытка. Я считаю эту публикацию подозрительной. Нужно вообще запретить делать подобные публикации, основанные на каких-то неофициальных предположениях, поскольку это оскорбляет спортсменов. Мы же не можем позволить себе писать такую гадость в отношении спортсменов из других стран. Спортсмены по большому счёту не виноваты. Ставить их под такой удар — это просто хамство, —

сказал Милонов.

Информация о подозрении одного из российских фигуристов в употреблении допинга появилась 9 февраля. Это и стало причиной, по которой отложили церемонию награждения призёров командного турнира. Если данные подтвердятся, сборную России могут лишить олимпийской медали.