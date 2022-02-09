Милонов прокомментировал подозрение российского фигуриста в допинге

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Милонов считает новость о допинге у российского фигуриста подозрительной.
Их очень беспокоят блестящие выступления наших фигуристов. Есть попытка скомпрометировать наши результаты. Это не первая попытка. Я считаю эту публикацию подозрительной. Нужно вообще запретить делать подобные публикации, основанные на каких-то неофициальных предположениях, поскольку это оскорбляет спортсменов. Мы же не можем позволить себе писать такую гадость в отношении спортсменов из других стран. Спортсмены по большому счёту не виноваты. Ставить их под такой удар — это просто хамство, —
сказал Милонов.
Информация о подозрении одного из российских фигуристов в употреблении допинга появилась 9 февраля. Это и стало причиной, по которой отложили церемонию награждения призёров командного турнира. Если данные подтвердятся, сборную России могут лишить олимпийской медали.
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