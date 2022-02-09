«Нам на биржу труда идти?!»: тысяча торговцев из ТК «Восток» в Новосибирске рискуют потерять бизнес из-за проверок торгового комплекса

Фото Сиб.фм, 2ГИС, с сайта ЦИАН

Предприниматели, торгующие в ТК «Восток» в Дзержинском районе Новосибирска, заявили Сиб.фм о спланированной акции по их «выселению с насиженных наторгованных мест» в интересах конкурирующего торгового центра.

МЧС и служба судебных приставов уже несколько месяцев подряд уделяют пристальное внимание безопасности торговцев в ТК «Восток» в Дзержинском районе. Предприниматели считают претензии к своему арендодателю необоснованными и заявляют о риске остаться без работы вовсе.

«Восток» – дело тонкое

История с проверками ТК «Восток» началась в 2018 году после трагедии с гибелью детей в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Тогда сотрудники МЧС начали повальную проверку всех торговых центров в России. Новосибирск не стал исключением. Проверки добрались и до ТК «Восток», в котором в настоящее время работают более тысячи торговцев, ранее ведущих бизнес на знаменитой Гусинобродской барахолке.

Первая проверка в 2018 году в «Востоке» выявила пять незначительных нарушений требований противопожарной безопасности. Все они в кратчайшие сроки были устранены. Спустя несколько месяцев проверяющие появились ещё раз – пожаловался новосибирский общественник, который подозрительно подробно описал ещё 14 нарушений. Эксперты от МЧС с ним согласились, но собственники ТК оспорили их выводы в суде, и суд встал на сторону предпринимателей.

«В 2019 году наступило время плановой проверки. Приехали 11 офицеров Госпожнадзора МЧС из Москвы, эти господа нашли 91 нарушение», – пояснил представитель компании «Восток» Илья Николаенко.

С тех пор собственники ТК пытаются оспорить выводы московских специалистов: проведённая впоследствии экспертиза установила наличие 17 нарушений, которые предприниматели постарались исправить. В октябре 2021 года Новосибирский областной суд по иску прокурора Дзержинского района вынес постановление о приостановке деятельности ТК «Восток» до устранения нарушений. Но при этом к 3 ноября нарушения были устранены.

«Они были незначительные. У нас был второй этаж над торговыми павильонами, где хранился товар, он был признан помещением, которое должно обладать соответствующими техническими характеристиками, – только на этом базировалось 15 нарушений из 17. Все эти уровни были демонтированы. Другие замечания касались знаков пожарной безопасности и разграничения понятий "коридор" и "проход"», – пояснил Николаенко.

Чтобы подтвердить результат работы документально, собственники заказали независимую экспертизу. Судебные приставы, имея на руках постановление о приостановке деятельности ТК, заказали другую экспертизу – в экспертном центре при Минюсте. 3 февраля эксперты направили приставам заключение о том, что все нарушения в ТК «Восток» устранены и комплекс может работать. Однако в этот день исполнители явились, чтобы торговый центр опечатать.

«3 февраля утром они получили письмо, после обеда они пришли опечатывать корпусы. Мы предполагали, что они (экспертизу) получили, но нас с ней не ознакомили.

Приставу задавали вопрос, мол, вы получили экспертизу, вы с ней ознакомились? И этот вопрос игнорировался: ни да, ни нет», – отметил Николаенко.

По его словам, почти на сутки работа торгового комплекса была парализована, больше тысячи предпринимателей понесли убытки, а печати судебных приставов ночью таинственно исчезли.

Страдают обычные люди

С 2018 года в противостоянии администрации ТК с проверяющими службами больше остальных страдают рядовые арендаторы торговых мест, заявили в беседе с журналистом Сиб.фм предприниматели. Новосибирский бизнесмен по имени Алексей отметил, что «Восток» – оптовый рынок, работа на котором отлаживалась годами. Теперь из-за постоянных проверок ТК малый бизнес рискует потерять клиентов.

«Один день (торговли) нарушается, а он кормит неделю. Вносится нервотрёпка. Люди не могут планировать, прогнозировать. Создаётся ощущение, что делается всё, чтобы усложнить работу: оттолкнуть покупателей, занервировать предпринимателей», – пояснил предприниматель.

Ему вторит руководитель инициативной группы торговцев «Востока» Светлана Фролова. Она говорит, что в Новосибирск за товаром едут оптовики из Новокузнецка, Кемерово, Красноярска, Иркутска и Тывы. В одну из очередных проверок предпринимательница упустила одну важную сделку с бизнесменами из Алтайского края.

«Есть администрация, а есть мы – работники этого торгового центра, и нас больше 1000 человек, которые работают на себя, платят налоги регулярно в бюджет нашего города. Мы что сейчас прекратим работать и встанем на биржу труда? Кто нам будет оплачивать кредиты?» – воскликнула Фролова.

Qui prodest – кому выгодно?

На вопрос, ставший основой юриспруденции – «Кому выгодно?», представитель «Востока» Илья Николаенко недвузначно намекает, что активность проверяющих органов напоминает спланированную провокацию. По его словам, параллельно с работой судебных приставов в группах и чатах предпринимателей рассылаются сообщения о том, что ТК закрывают навсегда и надо искать новое место торговли. Он уверен, что таким образом торговцев вынуждают перейти вести бизнес в конкурирующий ТК, у которого дела идут не лучшим образом.

Предприниматель Алексей подчеркнул, что феномен оптовой торговли сформирован таким образом, что её нельзя наладить в каком-то конкретном месте по указке.

«Она наладится, но только в том месте, которое выберут люди. Переезд в другой какой-то комплекс, который не пользуется никаким вниманием оптовиков — это бред. Если закроют «Восток», большинство людей вынуждены будут рассредоточиться по городу, торговать по объявлениям, уходить на интернет-площадки», – пояснил предприниматель.

Журналисты Сиб.фм отправили запросы в УФССП по Новосибирской области и Главное управление МЧС по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

8 февраля в ТК «Восток» прошла спецоперация правоохранительных органов по задержанию подозреваемых в ведении незаконной банковской деятельности. Формально операция никак не связана с противостоянием собственников ТК с проверками, но торговцы пожаловались, что «маски-шоу с автоматами» в очередной раз распугали всех покупателей.