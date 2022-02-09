Новикомбанк презентовал выгодные условия ипотечного кредитования на объекты Группы «Эталон»

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Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации «Ростех», и Группа «Эталон», одна из крупнейших девелоперских компаний на российском рынке недвижимости, провели первую совместную онлайн-презентацию строящихся жилых объектов в Москве и Подмосковье. Эксперты банка рассказали о выгодных программах ипотечного кредитования на квартиры. Основными участниками мероприятия стали работники предприятий Госкорпорации.

Представители Группы «Эталон» поделились с аудиторией преимуществами строящихся объектов в Москве и Московской области, а специалисты банка рассказали о специальных условиях ипотечного кредитования на квартиры в них для работников компаний Госкорпорации Ростех. Все участники онлайн-встречи смогли задать вопросы о возможностях приобретения жилья.

Новикомбанк предлагает сотрудникам предприятий-партнеров и активным пользователям зарплатных карт наиболее выгодные условия по ипотечному кредитованию. Клиенты банка могут приобрести квартиры в объектах Группы «Эталон», воспользовавшись популярными программами «Первичный рынок» и «Семейная ипотека».

Минимальная ставка по программе «Первичный рынок» составляет на сегодня 5,8% годовых. Минимальный первоначальный взнос при этом установлен в размере 20% от стоимости приобретаемой недвижимости. Максимальная сумма кредита – 30 млн рублей, минимальная – 500 тысяч рублей. Срок кредитования возможен от 36 до 360 месяцев.

Программа «Семейная ипотека» доступна для семей, в которых родились дети после 1 января 2018 года. Такие клиенты могут оформить кредит на покупку квартиры в аккредитованных банком жилых проектах Группы «Эталон» по ставке от 4,3% годовых.

Окончательный размер ставки зависит от категории клиента, расположения приобретаемого объекта, зачисления зарплаты на карту банка и наличия полиса личного страхования. Воспользоваться программой могут также семьи, воспитывающие ребенка с ограниченными возможностями.

Более подробные условия ипотечного кредитования доступны на официальном сайте Новикомбанка: novikom.ru

«Организованная нашими сотрудниками онлайн-презентация в условиях пандемийных ограничений позволила работникам Ростеха более подробно узнать о возводимых домах Группы «Эталон» и возможностях приобретения в них квартир. Банк и дальше намерен развивать дистанционные каналы взаимодействия с клиентами, чтобы оперативно информировать о новых предложениях застройщиков и выгодных процентах по ипотеке. Повышение доступности жилья для сотрудников предприятий Госкорпорации является одним из основных направлений деятельности Новикомбанка, как опорного банка российской промышленности», – отметил заместитель Председателя Правления Новикомбанка Герман Белоус.

Благодаря 35-летнему опыту работы Группа «Эталон» является одним из наиболее опытных и успешных игроков на российском рынке недвижимости. Компания фокусируется на проектировании и строительстве жилой недвижимости для среднего класса в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области. С момента создания Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию 7,9 млн кв. м.