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Новикомбанк презентовал выгодные условия ипотечного кредитования на объекты Группы «Эталон»

Фото Новикомбанк презентовал выгодные условия ипотечного кредитования на объекты Группы «Эталон»
Фото Новикомбанк презентовал выгодные условия ипотечного кредитования на объекты Группы «Эталон»

Фото предоставлено Новикомбанком

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации «Ростех», и Группа «Эталон», одна из крупнейших девелоперских компаний на российском рынке недвижимости, провели первую совместную онлайн-презентацию строящихся жилых объектов в Москве и Подмосковье. Эксперты банка рассказали о выгодных программах ипотечного кредитования на квартиры. Основными участниками мероприятия стали работники предприятий Госкорпорации.

Представители Группы «Эталон» поделились с аудиторией преимуществами строящихся объектов в Москве и Московской области, а специалисты банка рассказали о специальных условиях ипотечного кредитования на квартиры в них для работников компаний Госкорпорации Ростех. Все участники онлайн-встречи смогли задать вопросы о возможностях приобретения жилья.

Новикомбанк предлагает сотрудникам предприятий-партнеров и активным пользователям зарплатных карт наиболее выгодные условия по ипотечному кредитованию. Клиенты банка могут приобрести квартиры в объектах Группы «Эталон», воспользовавшись популярными программами «Первичный рынок» и «Семейная ипотека».

Минимальная ставка по программе «Первичный рынок» составляет на сегодня 5,8% годовых. Минимальный первоначальный взнос при этом установлен в размере 20% от стоимости приобретаемой недвижимости. Максимальная сумма кредита – 30 млн рублей, минимальная – 500 тысяч рублей. Срок кредитования возможен от 36 до 360 месяцев.

Программа «Семейная ипотека» доступна для семей, в которых родились дети после 1 января 2018 года. Такие клиенты могут оформить кредит на покупку квартиры в аккредитованных банком жилых проектах Группы «Эталон» по ставке от 4,3% годовых.

Окончательный размер ставки зависит от категории клиента, расположения приобретаемого объекта, зачисления зарплаты на карту банка и наличия полиса личного страхования. Воспользоваться программой могут также семьи, воспитывающие ребенка с ограниченными возможностями.

Более подробные условия ипотечного кредитования доступны на официальном сайте Новикомбанка: novikom.ru

«Организованная нашими сотрудниками онлайн-презентация в условиях пандемийных ограничений позволила работникам Ростеха более подробно узнать о возводимых домах Группы «Эталон» и возможностях приобретения в них квартир. Банк и дальше намерен развивать дистанционные каналы взаимодействия с клиентами, чтобы оперативно информировать о новых предложениях застройщиков и выгодных процентах по ипотеке. Повышение доступности жилья для сотрудников предприятий Госкорпорации является одним из основных направлений деятельности Новикомбанка, как опорного банка российской промышленности», – отметил заместитель Председателя Правления Новикомбанка Герман Белоус.

Благодаря 35-летнему опыту работы Группа «Эталон» является одним из наиболее опытных и успешных игроков на российском рынке недвижимости. Компания фокусируется на проектировании и строительстве жилой недвижимости для среднего класса в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области. С момента создания Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию 7,9 млн кв. м.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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