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Новосибирец незаконно выводил за рубеж по 5 миллионов рублей в день

Фото Новосибирец незаконно выводил за рубеж по 5 миллионов рублей в день
Фото Новосибирец незаконно выводил за рубеж по 5 миллионов рублей в день

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Житель Новосибирска придумал схему, которая позволяла ему ежедневно выводить по 5 миллионов рублей за рубеж.

В Новосибирской области задержали 42-летнего иностранца с российским паспортом, который незаконно выводил деньги за рубеж. Об этом рассказали в региональном управлении ФСБ.

Сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельности жителя Новосибирска, который придумал схему по выводу денег за рубеж. Он собирал деньги с бизнесменов торгового центра и нелегально выводил их в счет оплаты товаров народного потребления.

Через подставных физических лиц мужчине удавалось выводить более 5 миллионов рублей в день за пределы страны. Предположительно, эта схема помогала предпринимателям рассчитываться с зарубежными поставщиками, избежав банковских переводов и оплаты налогов. Люди, которые переводили деньги, получали комиссию за свои услуги.

Схему вывода средств за рубеж придумал и реализовал 43-летний иностранец. Мужчина имеет российское гражданство и проживает в Новосибирске. Сейчас его задержали сотрудники ФСБ, передает ТАСС.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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