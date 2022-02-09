Новосибирские ученые снимут познавательные ролики для TikTok

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Новосибирские ученые СО РАН начнут создавать полезные ролики для TikTok.

Новосибирские ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН начнут снимать научно-популярные ролики. Первые видео появятся в TikTok в марте 2022 года, рассказали научные сотрудники института.

«Цель сделать хороший, грамотный контент, который будет направлен на просвещение и образование и который дети будут смотреть», – заявила одна из авторов проекта Елена Дмитриенко.

Эксперты Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН снимут для TikTok 200 познавательных роликов о генетике. Ученые расскажут о знаковых открытиях, последствиях генетических исследований и развеют мифы о продуктах, созданных с использованием генетических технологий.

«Вся информация будет исключительно от ученых Сибирского отделения РАН, не ниже кандидата наук. Потому что сейчас в аккаунтах, которые снимают тик-токи про науку, очень много ошибок», – объяснила Дмитриенко.

К проекту присоединятся и эксперты центра вирусологии «Вектор». Кроме того, к созданию контента для соцсети авторы проекта планируют привлечь школьников. Подростки смогут выдвинуть свои идеи для роликов и принять участие в съемках за вознаграждение.

Всего ученые планируют выпускать по 20 роликов в месяц. Первые видео появятся в TikTok уже в марте этого года, сообщает ТАСС. Проект СО РАН будет запущен при участии фонда «Поддержка проектов в области образования».