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общество

Новосибирские ученые снимут познавательные ролики для TikTok

Фото Новосибирские ученые снимут познавательные ролики для TikTok
Фото Новосибирские ученые снимут познавательные ролики для TikTok

Pixabay.com

Новосибирские ученые СО РАН начнут создавать полезные ролики для TikTok.

Новосибирские ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН начнут снимать научно-популярные ролики. Первые видео появятся в TikTok в марте 2022 года, рассказали научные сотрудники института.

«Цель сделать хороший, грамотный контент, который будет направлен на просвещение и образование и который дети будут смотреть», – заявила одна из авторов проекта Елена Дмитриенко.

Эксперты Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН снимут для TikTok 200 познавательных роликов о генетике. Ученые расскажут о знаковых открытиях, последствиях генетических исследований и развеют мифы о продуктах, созданных с использованием генетических технологий.

«Вся информация будет исключительно от ученых Сибирского отделения РАН, не ниже кандидата наук. Потому что сейчас в аккаунтах, которые снимают тик-токи про науку, очень много ошибок», – объяснила Дмитриенко.

К проекту присоединятся и эксперты центра вирусологии «Вектор». Кроме того, к созданию контента для соцсети авторы проекта планируют привлечь школьников. Подростки смогут выдвинуть свои идеи для роликов и принять участие в съемках за вознаграждение.

Всего ученые планируют выпускать по 20 роликов в месяц. Первые видео появятся в TikTok уже в марте этого года, сообщает ТАСС. Проект СО РАН будет запущен при участии фонда «Поддержка проектов в области образования».

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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