Новосибирского адвоката обвинили в попытке убить таксиста

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В Новосибирске адвоката отправили в следственный изолятор по обвинению в покушении на убийство таксиста.

Следователи расследуют уголовное дело о покушении на жизнь таксиста в Новосибирске. Инцидент произошёл ночью 21 января 2022 года. Таксист подвёз нетрезвого адвоката по заказу к жилому дому на улице Новогодней. Известно, что в ходе поездки между водителем и пассажиром развился конфликт. В пункте назначения адвокат покинул авто, таксист отъехал к другому дому и вышел из машины.

«Фигурант по делу подошёл к водителю и нанёс удар неустановленным в ходе следствия предметом, обладающим колюще-режущими свойствами, в область сердца потерпевшего», – сообщили в следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.

Таксист сумел уехать с места происшествия, впоследствии ему была оказана оперативная медицинская помощь. Подозреваемого задержали, его обвинили в покушении на убийство человека. На время расследования адвоката поместили в следственный изолятор. Вину в преступлении он не признаёт.

Напомним, ранее новосибирские следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство младенца после того, как группа подростков нашла новорождённую девочку в коробке посреди дороги.