Новые правила получения QR-кода с 21 февраля: как оформить на «Госуслугах» при высоких антителах

Фото: Сиб.фм
Раньше QR-код могли получить только вакцинированные от COVID-19, обладатели медицинского отвода и те, кто получал положительный результат теста на коронавирус и у кого после болезни были выявлены антитела. Теперь с 21 февраля 2022 года россияне смогут получить сертификат на основе положительного результата текста на антитела.
Минздрав дал официальное разрешение на выдачу QR-кодов по результатам теста на антитела к COVID-19 с 21 февраля. Документ был опубликован на портале правовой информации.
Тест на наличие в организме антител (IgG) можно сдать в любой сертифицированной лаборатории.
После получения результатов анализа необходимо подать заявление на портале «Госуслуги». В него заносят дату проведения исследования, его метод и название медицинской организации. При положительном тесте на антитела ковид-сертификат с QR-кодом выдадут на полгода.
Документ на год можно получить, если у переболевшего COVID-19 есть положительный ПЦР-тест и результаты определения антител.
«Результаты тестов также должны быть доступны на Едином портале госуслуг. Срок действия сертификата в этом случае составит один год с даты положительного ПЦР-теста», – сообщила пресс-служба Минздрава.
Сертификат сформируется однократно при наличии на портале «Госуслуги» всех необходимых данных и не позднее трёх календарных дней с момента подачи заявления.
Краткая памятка о том, какие действия необходимо выполнить для получения QR-кода:
Ранее Сиб.фм писал о том, что Минздрав уточнил, кому противопоказана прививка от коронавируса. Новосибирский инфекционист Поздняков рассказал о постковидном синдроме после «омикрона», а также как оформить больничный после прививки в феврале 2022 года.
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