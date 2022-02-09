Новые правила получения QR-кода с 21 февраля: как оформить на «Госуслугах» при высоких антителах

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Раньше QR-код могли получить только вакцинированные от COVID-19, обладатели медицинского отвода и те, кто получал положительный результат теста на коронавирус и у кого после болезни были выявлены антитела. Теперь с 21 февраля 2022 года россияне смогут получить сертификат на основе положительного результата текста на антитела.

Минздрав дал официальное разрешение на выдачу QR-кодов по результатам теста на антитела к COVID-19 с 21 февраля. Документ был опубликован на портале правовой информации.

Тест на наличие в организме антител (IgG) можно сдать в любой сертифицированной лаборатории.

После получения результатов анализа необходимо подать заявление на портале «Госуслуги». В него заносят дату проведения исследования, его метод и название медицинской организации. При положительном тесте на антитела ковид-сертификат с QR-кодом выдадут на полгода.

Документ на год можно получить, если у переболевшего COVID-19 есть положительный ПЦР-тест и результаты определения антител.

«Результаты тестов также должны быть доступны на Едином портале госуслуг. Срок действия сертификата в этом случае составит один год с даты положительного ПЦР-теста», – сообщила пресс-служба Минздрава.

Сертификат сформируется однократно при наличии на портале «Госуслуги» всех необходимых данных и не позднее трёх календарных дней с момента подачи заявления.

Краткая памятка о том, какие действия необходимо выполнить для получения QR-кода:

сделать тест на антитела и дождаться результатов;

обратиться к лечащему врачу – он зарегистрирует результаты теста в системе;

сведения о получении сертификата должны появиться на портале «Госуслуги» через 1-3 дня;

на портале нужно открыть вкладку «Сведения об иммунизации COVID-19»;

готово – скачиваем готовый QR-код.

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