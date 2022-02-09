ПФР принимает заявления на выплату в 25 000 рублей

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Пенсионный фонд России принимает заявления на выплату в размере 25 000 рублей.

Россияне могут получить по 25 000 рублей от ПФР. Кто имеет право на получение выплаты, сообщили СМИ.

«ПФР начал прием заявлений на денежную выплату. Получить деньги от ПФР имеют право только безработные россияне», – пишут медиа.

Речь идет о единовременной выплате, которую Пенсионный фонд начал назначать с 2022 года. До этого выплаты находились в ведении других государственных структур. Право на разовое пособие имеют россияне, у которых родился ребенок. Получить деньги могут люди с любым уровнем дохода, однако ПФР начисляет средства только безработным гражданам.

С 1 февраля 2022 года размер такой выплаты стал больше за счет индексации на 8,4 %. При этом с учетом районных коэффициентов пособие может стать еще выше. В зависимости от района проживание такое единовременное пособие составляет от 24 567 рублей до 32 755 рублей, сообщает Primpress.