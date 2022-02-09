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общество

Продуктовые карточки пенсионерам: кто из пожилых россиян получит выплату по 13 тысяч рублей в 2022

Фото Продуктовые карточки пенсионерам: кто из пожилых россиян получит выплату по 13 тысяч рублей в 2022
Фото Продуктовые карточки пенсионерам: кто из пожилых россиян получит выплату по 13 тысяч рублей в 2022

Фото: pixabay.com, Сиб.фм

С 1 марта 2022 в России могут появиться продуктовые карточки, на счету которых будет 13 000 рублей. Такой законопроект внесён в Госдуму.

Согласно документу, такую продуктовую карту на 13 000 рублей смогут инвалиды, малообеспеченные семьи и пенсионеры. При этом уровень дохода у вышеперечисленных лиц должен составлять менее двух прожиточных минимумов, то есть 25 000 рублей. Денежные средства с карточки можно будет потратить только на продукты и в течение месяца.

Фото Продуктовые карточки пенсионерам: кто из пожилых россиян получит выплату по 13 тысяч рублей в 2022 2

Стоит отметить, что покупать на государственные деньги спиртные напитки или табачную продукцию будет запрещено. Также сберечь остаток средств не получится, так как он будет сгорать автоматически.

Если такую инициативу одобрят и примут на законодательном уровне, то получить льготу можно будет в органах социальной защиты. Сотрудники отдела проконсультируют россиян, какие справки и документы нужно будет предоставить для оформления продуктовой карты.

Фото Продуктовые карточки пенсионерам: кто из пожилых россиян получит выплату по 13 тысяч рублей в 2022 3

Так, например, политолог из Новосибирска Владимир Леонтьев считает, что введение продуктовых карточек — дело хорошее, но как и в любом деле, в такой инициативе есть как плюсы, так и минусы. Одна из трудностей такого предложения – определение среди россиян тех, кто действительно нуждается в помощи.

Фото Продуктовые карточки пенсионерам: кто из пожилых россиян получит выплату по 13 тысяч рублей в 2022 4

«Ведется историческая подоплека. Опыт введения продуктовых карточек не новый. Это используется из прошлых лет. С продуктовой карточкой можно получить какие-то дополнительные возможности, которые в связи с коронавирусом и кризисом могут малую помощь, но принести. В целом у продуктовых карточек опыт положительный, однако если их неправильно организовать, это может породить какие-то спекулятивные цели. Например, когда пенсионеру дается продуктовая карта, а он отдает ее внуку. Это, конечно, частный случай, но тем не менее, такое может присутствовать. Важна правильная организация и предпринимаемые меры», — уточнил политолог Владимир Леонтьев.

Фото Продуктовые карточки пенсионерам: кто из пожилых россиян получит выплату по 13 тысяч рублей в 2022 5

Ранее, Сиб.фм писал о том, россиянам пообещали рекордное повышение пенсий: кто получит 18 984 рубля в феврале. Пожилых людей могут освободить от коммунальных платежей, а также в 2022 году им готовят семь солидных выплат.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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