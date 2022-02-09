Продуктовые карточки пенсионерам: кто из пожилых россиян получит выплату по 13 тысяч рублей в 2022

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С 1 марта 2022 в России могут появиться продуктовые карточки, на счету которых будет 13 000 рублей. Такой законопроект внесён в Госдуму.

Согласно документу, такую продуктовую карту на 13 000 рублей смогут инвалиды, малообеспеченные семьи и пенсионеры. При этом уровень дохода у вышеперечисленных лиц должен составлять менее двух прожиточных минимумов, то есть 25 000 рублей. Денежные средства с карточки можно будет потратить только на продукты и в течение месяца.

Стоит отметить, что покупать на государственные деньги спиртные напитки или табачную продукцию будет запрещено. Также сберечь остаток средств не получится, так как он будет сгорать автоматически.

Если такую инициативу одобрят и примут на законодательном уровне, то получить льготу можно будет в органах социальной защиты. Сотрудники отдела проконсультируют россиян, какие справки и документы нужно будет предоставить для оформления продуктовой карты.

Так, например, политолог из Новосибирска Владимир Леонтьев считает, что введение продуктовых карточек — дело хорошее, но как и в любом деле, в такой инициативе есть как плюсы, так и минусы. Одна из трудностей такого предложения – определение среди россиян тех, кто действительно нуждается в помощи.

«Ведется историческая подоплека. Опыт введения продуктовых карточек не новый. Это используется из прошлых лет. С продуктовой карточкой можно получить какие-то дополнительные возможности, которые в связи с коронавирусом и кризисом могут малую помощь, но принести. В целом у продуктовых карточек опыт положительный, однако если их неправильно организовать, это может породить какие-то спекулятивные цели. Например, когда пенсионеру дается продуктовая карта, а он отдает ее внуку. Это, конечно, частный случай, но тем не менее, такое может присутствовать. Важна правильная организация и предпринимаемые меры», — уточнил политолог Владимир Леонтьев.

Ранее, Сиб.фм писал о том, россиянам пообещали рекордное повышение пенсий: кто получит 18 984 рубля в феврале. Пожилых людей могут освободить от коммунальных платежей, а также в 2022 году им готовят семь солидных выплат.