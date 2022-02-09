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Прокуратура Новосибирска начала проверку из-за высадки 10-летнего ребенка из трамвая

Фото Прокуратура Новосибирска начала проверку из-за высадки 10-летнего ребенка из трамвая
Фото Прокуратура Новосибирска начала проверку из-за высадки 10-летнего ребенка из трамвая

Сиб.фм

Прокуратура организовала проверку после инцидента с высадкой 10-летнего ребенка из трамвая в Новосибирске.

Новосибирская прокуратура проверит информацию о нарушении прав 10-летнего ребенка, которого кондуктор высадила из трамвая. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Прокуратура Кировского района Новосибирска по поручению прокурора региона Якова Хорошева организовала проверку после высадки еще одного ребенка из общественного транспорта. 10-летней школьник оказался в 9 километрах от дома без денег и телефона.

Инцидент произошел в понедельник, 7 февраля. Мальчик сел в трамвай, чтобы доехать до остановки «Спортивная», где его дожидалась мать. Однако у школьника не оказалось денег на оплату проезда. В результате кондуктор высадила его на остановке «Бугринская роща». У ребенка сел телефон и он оказался в 9 километрах от дома без возможности связаться с родными. Добраться домой ему помогли неравнодушные новосибирцы.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, в ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдения работниками МКП «Горэлектротранс» требований действующего законодательства.

Напомним, что согласно законодательству, перевозчик и контролер не могут требовать покинуть общественный транспорт ребенка младше 16 лет, который не смог оплатить проезд.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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