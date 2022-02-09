Россияне начнут получать QR-коды по антителам

Фото Густаво Зырянова

С 21 февраля в России можно будет получить QR-код на основании положительного теста на антитела к SARS-CoV-2, следует из нового приказа Минздрава РФ.

Минздрав России разрешил выдавать QR-коды по результатам теста на антитела к коронавирусу, следует из приказа, опубликованного на портале правовой информации. Документ доступен по ссылке.

Получить QR-код при наличии антител можно будет с 21 февраля 2022 года, действовать он будет в течение 6 месяцев со дня получения результатов теста. Повторный выпуск сертификата на основании теста на антитела не предусмотрен, подчеркнули в министерстве.

Напомним, что ранее QR-код можно было получить только после вакцинации от коронавируса, при наличии медотвода от её прохождения или после перенесённого COVID-19.