«Ростелеком» вручил награды победителям конкурса «Спасибо интернету» в Новосибирске

Фото предоставлено компанией «Ростелеком»

Компания «Ростелеком» поздравила лауреатов VII Всероссийского конкурса «Спасибо интернету – 2021». Его участники подготовили истории о значении интернета в их жизни. Алексей Исаков из села Криводановка, как один из самых взрослых конкурсантов, получил поощрительный приз, а Валентина Шешегова из Северного района победила в номинации «Портал gosuslugi.ru: мой опыт».

В своём эссе Валентина Шешегова ответила на вопросы о том, как и почему она начала пользоваться порталом «Госуслуги». Этот сервис она рекомендует своим знакомым и коллегам в районном отделении Новосибирской областной организации Всероссийского общества инвалидов.

«Я сразу поняла, что "Госуслуги" являются своего рода палочкой-выручалочкой: нет необходимости стоять в огромных очередях, не надо никого беспокоить. Всё просто, быстро и доступно. Я часто обращаюсь к порталу: заказываю разного рода справки, проверяю пенсионный счёт, записываюсь в областную больницу к врачу. Для более удобного пользования скачала мобильное приложение на смартфон. Время неумолимо движется вперёд: мир не стоит на месте, постоянно прогрессирует. Поэтому и своим знакомым я советую экономить своё время и пользоваться "Госуслугами"», – рассказала победительница конкурса.

Конкурс «Спасибо интернету» был организован компанией «Ростелеком» и Пенсионным фондом России для людей старшего возраста, прошедших обучение на курсах компьютерной грамотности. В этом году было подано около 5 тысяч заявок из 79 регионов России. 85 % работ поступило от жителей средних и малых городов и сельских районов.

«Наша компания большое внимание уделяет повышению компьютерной грамотности людей старшего возраста. Как раз для них разработан курс "Азбука интернета", который постоянно дополняется и расширяется, исходя из требований времени. Например, последний добавленный модуль посвящён кибербезопасности. Здесь пенсионеров учат определять мошенников в интернете, советуют создавать надёжные пароли и рассказывают о том, что такое цифровой след в интернете и зачем нужна политика конфиденциальности», – отметил вице-президент – директор макрорегионального филиала «Сибирь» компании «Ростелеком» Николай Зенин.

В числе победителей конкурса оказались сразу четверо сибиряков. Помимо Валентины Шешеговой, лучшими стали Игорь Истомин из Республики Алтай, Татьяна Соколова из Красноярского края и жительница Иркутской области Анна Меджус. Рассказы победителей можно прочитать на портале «Азбука интернета» в разделе «Конкурсные работы».