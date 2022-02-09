Сколько антител должно быть для QR-кода с 21 февраля – разъяснение Минздрава России

Фото: Сиб.фм

В Сети появилась информация о том, что для получения QR-кода требуется определённый уровень антител к COVID-19. Однако помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов опроверг эту информацию.

Минздрав РФ не устанавливал необходимый для получения сертификата уровень антител к коронавирусной инфекции. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«Требований к уровню антител не устанавливалось – достаточно их наличия в организме», – сказал Алексей Кузнецов.

Напомним, что, согласно новому приказу Минздрава, россияне с 21 февраля смогут получить QR-код на основании положительного теста на антитела к коронавирусу.

Официальный документ доступен по ссылке.

Получить QR-код при наличии антител можно будет с 21 февраля 2022 года, действовать он будет в течение 6 месяцев со дня получения результатов теста. Повторный выпуск сертификата на основании теста на антитела не предусмотрен, подчеркнули в министерстве.

Чтоб получить QR-код по антителам на официальном портале «Госуслуги», вам необходимо выполнить следующие действия:

Сделать тест на антитела и дождаться результатов. Обратиться к лечащему врачу – он зарегистрирует результаты теста в системе. Сведения о получении сертификата должны появиться на портале «Госуслуги» через 1-3 дня. На портале нужно открыть вкладку «Сведения об иммунизации COVID-19». Готово – скачиваем готовый QR-код.

Иногда информация о результатах тестирования на антитела может не поступить в положенный срок. Тогда люди могут подать жалобу, а на время рассмотрения претензии им выдадут временный QR-код на две недели.

Отметим, что аналогичная инструкция подходит и для получения сертификата по результатам ПЦР-теста.

Кроме того, теперь на сайте «Госуслуги» ковид-сертификат будет содержать информацию о том, что гражданин вакцинировался, перенёс инфекцию, имеет положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Ранее Сиб.фм писал о том, как оформить больничный после прививки в феврале 2022 года. Как при COVID-19 оформить больничный дистанционно – инструкция для тех, кто не хочет идти в поликлинику, а также как получить медотвод от вакцинации ребёнку.