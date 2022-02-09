Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Сколько антител должно быть для QR-кода с 21 февраля – разъяснение Минздрава России

Фото Сколько антител должно быть для QR-кода с 21 февраля – разъяснение Минздрава России
Фото Сколько антител должно быть для QR-кода с 21 февраля – разъяснение Минздрава России

Фото: Сиб.фм

В Сети появилась информация о том, что для получения QR-кода требуется определённый уровень антител к COVID-19. Однако помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов опроверг эту информацию.

Минздрав РФ не устанавливал необходимый для получения сертификата уровень антител к коронавирусной инфекции. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Фото Сколько антител должно быть для QR-кода с 21 февраля – разъяснение Минздрава России 2

«Требований к уровню антител не устанавливалось – достаточно их наличия в организме», – сказал Алексей Кузнецов.

Напомним, что, согласно новому приказу Минздрава, россияне с 21 февраля смогут получить QR-код на основании положительного теста на антитела к коронавирусу.

Официальный документ доступен по ссылке.

Фото Сколько антител должно быть для QR-кода с 21 февраля – разъяснение Минздрава России 3

Получить QR-код при наличии антител можно будет с 21 февраля 2022 года, действовать он будет в течение 6 месяцев со дня получения результатов теста. Повторный выпуск сертификата на основании теста на антитела не предусмотрен, подчеркнули в министерстве.

Фото Сколько антител должно быть для QR-кода с 21 февраля – разъяснение Минздрава России 4

Чтоб получить QR-код по антителам на официальном портале «Госуслуги», вам необходимо выполнить следующие действия:

  1. Сделать тест на антитела и дождаться результатов.
  2. Обратиться к лечащему врачу – он зарегистрирует результаты теста в системе.
  3. Сведения о получении сертификата должны появиться на портале «Госуслуги» через 1-3 дня.
  4. На портале нужно открыть вкладку «Сведения об иммунизации COVID-19».
  5. Готово – скачиваем готовый QR-код.

Фото Сколько антител должно быть для QR-кода с 21 февраля – разъяснение Минздрава России 5

Иногда информация о результатах тестирования на антитела может не поступить в положенный срок. Тогда люди могут подать жалобу, а на время рассмотрения претензии им выдадут временный QR-код на две недели.

Отметим, что аналогичная инструкция подходит и для получения сертификата по результатам ПЦР-теста.

Фото Сколько антител должно быть для QR-кода с 21 февраля – разъяснение Минздрава России 6

Кроме того, теперь на сайте «Госуслуги» ковид-сертификат будет содержать информацию о том, что гражданин вакцинировался, перенёс инфекцию, имеет положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Ранее Сиб.фм писал о том, как оформить больничный после прививки в феврале 2022 года. Как при COVID-19 оформить больничный дистанционно – инструкция для тех, кто не хочет идти в поликлинику, а также как получить медотвод от вакцинации ребёнку.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дарья Бочкун
журналист

0

Теги

Новосибирская область
Минздрав
коронавирус
сертификат
антитела
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

19317
Растерзал на месте: нападение волка попало на видео
12494
Историческую вывеску зажгли на крыше ГУМа в Новосибирске
9914
Голый мужчина прокатился на капоте «Волги» по Новосибирску
7378
Новосибирец пробрался в квартиру через балкон и вынес оттуда технику на 60 тысяч рублей
6972
Россияне начнут получать QR-коды по антителам
6318
ЛДС с высоты птичьего полёта сняли в Новосибирске
5643
В России отменили карантин для людей, контактировавших с больными COVID-19