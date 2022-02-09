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Сноубордистка из Новосибирска Васильцова проиграла на Олимпиаде

Фото Сноубордистка из Новосибирска Васильцова проиграла на Олимпиаде
Фото Сноубордистка из Новосибирска Васильцова проиграла на Олимпиаде

НГПУ

Сноубордистка из Новосибирска Мария Васильцова не вышла в четвертьфинал Олимпиады в Пекине.

Новосибирская спортсменка Мария Васильцова не смогла выйти четвертьфинала в борд-кроссе на Олимпийских играх в Пекине.

Сегодня стало известно, что новосибирская сноубордистка Мария Васильцова не смогла выйти в четвертьфинал Олимпиады в борд-кроссе. В 1/8 финала спортсменка заняла третье место, уступив финишировавшей на втором месте канадке Зои Бергерманн 0,05 секунды. Мария не смогла сдержать слез разочарования из-за вылета с Олимпийских игр.

Напомним, в четвертьфинал выходят две лучшие спортсменки из каждого заезда в 1/8 финала. Помимо Васильцовой в 1/8 финала Россию в борд-кроссе у женщин представляют Александра Паршина, Екатерина Локтева-Загорская и Кристина Пауль.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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