Сноубордистка из Новосибирска Васильцова проиграла на Олимпиаде

НГПУ

Сноубордистка из Новосибирска Мария Васильцова не вышла в четвертьфинал Олимпиады в Пекине.

Новосибирская спортсменка Мария Васильцова не смогла выйти четвертьфинала в борд-кроссе на Олимпийских играх в Пекине.

Сегодня стало известно, что новосибирская сноубордистка Мария Васильцова не смогла выйти в четвертьфинал Олимпиады в борд-кроссе. В 1/8 финала спортсменка заняла третье место, уступив финишировавшей на втором месте канадке Зои Бергерманн 0,05 секунды. Мария не смогла сдержать слез разочарования из-за вылета с Олимпийских игр.

Напомним, в четвертьфинал выходят две лучшие спортсменки из каждого заезда в 1/8 финала. Помимо Васильцовой в 1/8 финала Россию в борд-кроссе у женщин представляют Александра Паршина, Екатерина Локтева-Загорская и Кристина Пауль.