Тенденции сезона: как сделать ультрамодный зимний демакияж

Фото предоставлены компанией ANTLER

Всем нам хочется выглядеть хорошо в любое время года, а зима тем более диктует особый уход за кожей, который всегда начинается с её очищения. И тонкая деталь, на которую мы зачастую не обращаем внимания: косметические средства начинают действовать лучше, когда мы тщательнее удаляем и смываем загрязнения, остатки макияжа и омертвевший эпителий. Многие часто игнорируют важность этой процедуры, не говоря о том, что средства по очищению подбираются в зависимости от типа кожи и её чувствительности.

Именно в зимнее время быстро образуются мелкие морщинки и шелушения из-за перепада температур. Кожа обезвоживается, повреждается, снижается её защитная функция, появляются высыпания и воспаления. Поэтому средства для демакияжа в холодное время года должны не только удалять загрязнения, но и одновременно питать и защищать клетки кожи от обезвоживания.

Для такого результата современная косметология предлагает гидрофильные масла. Гидрофильное масло – это азиатский тренд, одно из лучших средств для мягкого и тщательного очищения кожи. Его состав до 90 % занимает минеральное или растительное масло и специальные эмульгаторы, обеспечивающие глубокое проникновение и образование легко смывающейся эмульсии при контакте с водой. Ухаживающие свойства косметического продукта зависят также от вида и качества применяемого базового масла и дополнительных компонентов.

При замене стандартного очищающего средства на гидрофильное масло мы получаем:

глубокое проникновение и тщательное удаление загрязнений и стойкого макияжа;

очищение и сужение пор;

мягкое увлажнение и питание;

снижение агрессивного действия используемой воды;

стимуляцию регенерации эпидермиса;

повышение защитной функции кожи от неблагоприятных факторов;

эффект лифтинга и разглаживание мелких морщин;

улучшение цвета и текстуры кожи.

Такое многофакторное влияние очищающего средства особенно подходит для зимнего ухода, а также для чувствительной и сухой кожи, при возрастных изменениях и склонности к акне.

У компании ANTLER можно подобрать гидрофильное масло по своему типу кожи: для зрелой кожи, отдельно для сухой и чувствительной кожи, а также для жирной и комбинированной кожи. Для путешественников компания также выпускает масло в твёрдом виде в форме плиточек.

Перед применением флакон необходимо встряхнуть для равномерного распределения компонентов. Небольшое количество масла растирается в ладонях и мягкими массажными движениями наносится на лицо, особенно в области проблемных зон. Для лучшего эффекта следует выдержать масло 2-3 минуты, смочить руки водой и помассировать кожу до образования нежной эмульсии, затем тщательно смыть тёплой водой. Остатки средства удалить тоником и нанести сыворотку или крем.

Приобрести масла и другие натуральные средства от алтайского производителя ANTLER можно в интернет-магазине компании, тем более что сейчас действуют новогодние акции на полезные подарки.

Стоп время! Концентрированная красота для кожи

Рано или поздно каждая женщина начинает более внимательно следить за своей кожей и уделять её уходу больше времени. Ничто не способно продлить молодость, но, к счастью, современные технологии способны поддержать нашу кожу и дать ей шанс быть в тонусе намного дольше, чем мы думаем. В комплексе по уходу за кожей одним из эффективных средств технологи называют сыворотку для лица. Именно она за счёт полезных ингредиентов в высокой концентрации обеспечивает моментальный видимый результат, поэтому после 40 лет ценность применения сыворотки значительно повышается. Эффект от её использования в повседневном уходе можно сравнить с результатом от посещения косметолога.

Лучшие антивозрастные сыворотки зарубежных и отечественных брендов содержат ценные для кожи витамины, минералы и натуральные активные вещества растительного или животного происхождения. Например, анти-эйдж-сыворотка для лица из косметической линейки от алтайской компании ANTLER удовлетворяет всем требованиям. Производители включают в свою продукцию вытяжку из пантов алтайского марала с мощным оздоровительным действием и экстракты трав-дерматоников.

Разработчики косметики опирались на научные работы, изучающие действие пантового экстракта на кожу. Новейшие исследования показали исключительные восстановительные свойства пантов при лечении термических кожных повреждений, что клинически было подтверждено сокращением срока заживления ран на 50 % без формирования шрамов и рубцов.

Уникальность сыворотки можно сразу увидеть в результате от её применения, а это:

восстановление плотности, объема и эластичности кожи;

сглаживание мимических морщин и исчезновение мелких;

выравнивание рельефа кожи;

подтягивание овала лица, уменьшение провисания;

осветление тона кожи и уменьшение пигментации.

Сыворотка наносится на очищенное лицо перед применением основного крема дважды в день, утром и вечером. Она может применяться и как самостоятельное средство, но когда она наносится под крем, то усиливает и дополняет его действие.

Расход средства экономичен, достаточно одного нажатия дозатора для нанесения на область лица и шеи. Сыворотки очень лёгкие, слегка маслянистые, быстро впитываются, не оставляют эффекта скатывания после нанесения крема. Активные компоненты противовозрастной пантовой сыворотки ANTLER идеально подходят для зрелой, уставшей кожи всех типов с мимическим морщинами и «поплывшими» контурами.

В Новом году компания выпустила комплексные программы по уходу за кожей и вам не придется ломать голову, какое средство выбрать, чтобы был нужный и пролонгированный эффект. Но это ещё не всё, к любой покупке через интернет-магазин компании ANTLER вы дополнительно получаете подарок. Пришло самое время баловать себя!

Ночная трапеза для кожи

Так задумано природой, что в ночное время наш организм восстанавливается, интенсивно протекают процессы детокса и мы преображаемся. Это касается и нашей кожи. Почему же при этом ночной уход так важен? Дело в том, что у всех органов есть свои суточные биоритмы. Для кожи он заключается в особом распознавании уровня освещённости, и в дневное время включается максимальная защита, а в ночное все ресурсы направлены на восстановление. С 23 до 3 часов ночи деление клеток возрастает в несколько раз, поры кожи открываются, увеличивается микроциркуляция и тканевое дыхание, что особенно благоприятно для внесения дополнительных питательных и стимулирующих веществ.

Для этого и придуманы ночные питательные кремы, состав которых отличается от дневных. Как правило, они более обогащенные и помогают решать многие задачи:

отбеливание и выравнивание тона кожи. Ночью кожа не подвергается солнечным лучам и выработка меланина снижается, поэтому осветляющие средства работают интенсивнее;

увлажнение и питание. Во время сна происходят восстановительные процессы в гидролипидном слое кожи;

подтягивание и разглаживание. Активные вещества для борьбы со старением более эффективны в ночное время, так как кожа более восприимчива по своим биоритмам;

регенерация и восстановление. Дополнительное питание усиливает естественные процессы регенерации.

Косметическая индустрия учитывает все тонкие нюансы природных механизмов восстановления и предлагает уходовые продукты в соответствии с естественными циклами биорегулирования. Таким средством является ночной питательный крем «морковь + панты марала» от компании ANTLER.

Состав продукта целенаправленно компенсирует недостаток полезных веществ и восстанавливает функцию кожи. Действующие компоненты взаимодополняют друг друга и усиливают общий оздоровительный эффект.

Основу крема составляют питательные растительные масла: рыжиковое, арахисовое и масло примулы вечерней. Они содержат высокую концентрацию витаминов А, Е, F и омега-3-6-9 жирных кислот, восстанавливающих барьерную защиту кожи, предупреждают аллергию и раздражения, устраняют шелушения. Кожа становится мягкой и эластичной.

Акцент питательного крема в экстракте моркови и пантов марала. Эти ингредиенты являются сильнейшими антиоксидантами с мощным омолаживающим действием, активно замедляют процессы старения, возвращают тонус и упругость, разглаживают и подтягивают кожу.

Липосомный комплекс с ресвератролом проникает вглубь базального слоя и блокирует разрушение структурных белков кожи, осветляет и способствует снижению пигментации.

Направленность действия поддерживают и усиливают экстракты алоэ, облепихи, каштана и солодки. Растительные комплексы укрепляют сосудистую стенку, убирают воспаления и покраснения, обеспечивают иммунную защиту клеток кожи, снимают отечность.

За счет интенсивного питания утром кожа выглядит отдохнувшей и здоровой. Морщинки разглаживаются, контур лица подтягивается, кожа выглядит моложе.

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«Железный аргумент» для женского здоровья

Женщины чаще всего страдают от железодефицитной анемии. В юном возрасте это может быть связано с несбалансированным питанием, диетами и обильными месячными, у молодых женщин анемия проявляется во время беременности и кормления. После 35 лет дефицит железа возникает при гинекологических проблемах или в результате заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Железо – важнейший элемент, входящий в состав гемоглобина, необходимый для кислородного обмена и клеточного дыхания всех тканей организма.

Первые клинические симптомы анемии проявляются как слабость, вялость, усталость, головокружение. Это уже декомпенсированный период, когда расходуется запас железа в тканях. Далее симптомы нарастают, изменяются вкусовые пристрастия, появляется ломкость ногтей, выпадение волос, появляются колющие боли в сердце, могут быть обмороки. А при длительной гипоксии страдают органы и ткани, возрастает нагрузка на сердце и легкие, нарушается иммунный статус, повышается восприимчивость к инфекциям.

В этом случае одним питанием уже не обойтись, необходимо принимать дополнительно препараты железа. Самым физиологичным будет дополнительный приём препаратов гемового железа вместе с пищей. Желательно, чтобы препарат включал также аскорбиновую кислоту, она улучшает всасывание железа в кишечнике, ускоряет встраивание в гемоглобин и участвует в высвобождении железа из тканевого депо.

Альтернативой химически синтезированным фармакологическим препаратам железа является природный донатор железа, витаминов и микроэлементов – пантогематоген. Это эффективный источник гемового железа, получаемый из пантовой донорской крови благородного марала.

Компания ANTLER выпускает жидкий пантогематоген по специальной технологии, сохраняющей максимальную активность веществ. При этом компания использует сырьё с собственного маральника.

В пантогематогене сложнейший биохимический состав, куда, помимо железа, входит обширный витаминно-минеральный комплекс, микро- и макроэлементы, незаменимые аминокислоты, стволовые клетки и факторы роста. Это адаптоген животного происхождения с мягким регулирующим действием, который повышает общую устойчивость к неблагоприятным факторам.

Исследования показали, что употребление пантогематогена:

восполняет недостаток железа, повышает гемоглобин, улучшает качественный и количественный состав крови;

предупреждает развитие анемии, укрепляет энергетический потенциал организма, замедляет процессы старения и снижает биологический возраст;

регулирует эндокринную систему в целом, улучшает половую функцию, восстанавливает нарушения цикла у женщин и способствует оздоровлению репродуктивной системы;

улучшает интеллектуальную деятельность и память, снижает нервное напряжение, повышает стрессоустойчивость;

предупреждает развитие остеопороза, что крайне важно для женщин, особенно с наступлением климакса;

снижает риск респираторных заболеваний даже в период эпидемий, стимулируя иммунную систему организма.

Купить пантогематоген в интернет-магазине «ANTLER».

Раскрыт секрет алтайских долгожителей: теперь оздоровление по-алтайски доступно всем

У большинства людей территория Алтая ассоциируется с целебными травами, горными вершинами, синими озёрами, минеральными источниками и уникальным климатом. И это всё не отнять. Но что ещё так ценится в восточной медицине и за чем, кроме трав и кедра, ехали китайские предприниматели ещё 200 лет назад? Алтайские маралы, точнее их молодые рога или панты, считаются самым действенным лекарственным средством в восточной медицине на протяжении тысячелетий.

В ХХ веке свойства пантов стали активно изучать, подтверждая их историческую лечебную ценность. Учёные Томского НИИ курортологии провели исследования пантовой оздоровительной продукции, внедрили медицинские методики по проведению пантовых процедур в санаториях края, и пантовое лечение стало популярным и действенным методом реабилитации.

По данным клинических исследований, 10-дневный курс пантовых ванн улучшает показатели крови, стимулирует клеточный и гуморальный иммунитет, благоприятно влияет на состояние нервной системы и улучшает общее самочувствие пациентов.

К сожалению, не каждый городской житель может позволить себе приехать на Алтай оздоровиться, не хватает времени или средств на длительный отпуск. К счастью, выход есть.

Алтайская компания ANTLER, имеющая собственный маральник и производство, предлагает пантовую продукцию каждому желающему получить санаторные процедуры на дому.

Концентрат для ванн содержит нативную кровь марала и водный экстракт пантов, консервированных морской солью. Такой концентрат позволяет сделать в домашних условиях полноценную процедуру, не уступающую по эффективности санаторным. И в результате мы получаем:

повышение общей работоспособности;

усиление обмена веществ;

стимуляцию крово- и лимфообращения;

выведение токсинов;

укрепление иммунитета;

снижение боли при суставных заболеваниях;

улучшение психического самочувствия;

повышение стрессоустойчивости.

Пантовые ванны помогут быстро восстановить силы, повысить обмен веществ, замедлить процессы старения, улучшить состояние кожи, укрепить защиту организма. Они рекомендованы для восстановления после перенесённых заболеваний, оздоровления ослабленных детей (по назначению врача) и взрослых, при умственных и физических перегрузках, при вредных условиях работы, для общего укрепления здоровья.

Желательно провести курс не менее 7-10 процедур, и таких курсов для профилактики достаточно 1-2 раза в год. Ванны можно делать ежедневно или через день продолжительностью всего 15 минут, для чего вы просто растворяете концентрат в тёплой воде (38 °).

Для усиления оздоровительного действия курс пантовых ванн можно сочетать с приёмом пантогематогена.

Однако у пантовых ванн есть свои противопоказания, их не применяют при всех острых заболеваниях, тяжёлой гипертонии, онкологии, туберкулёзе, острых травмах и повреждениях кожи.

Компания ANTLER специализируется на производстве косметики и БАДов на основе пантов марала. Приобрести пантовый концентрат для ванн и ознакомиться с продукцией компании можно на сайте.