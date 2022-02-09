В Новосибирске курьеры получают больше учёных

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Число вакансий курьеров и уровень их заработной платы в последнее время существенно увеличились в Новосибирской области. Сотрудники службы доставки в регионе получают больше учёных.

Пандемия коронавируса стимулировала развитие службы доставки. В связи с этим в разных регионах, в том числе в Новосибирской области, выросла востребованность курьеров.

Также стала больше и зарплата этих работников — за последние 12 месяцев она поднялась в разы, отмечает «МК в Новосибирске». Курьеры стали получать больше на 66 %. Если верить вакансиям, размещённым на «Зарплате.ру», им предлагают до 75 тысяч рублей (против 45 тысяч прежде).

При этом зарплаты учёных в Новосибирске, напротив, стали гораздо ниже и колеблются в пределах 45 тысяч рублей.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске выросла зарплата дворников. Как и в случае с курьерами, это произошло из-за повышенного спроса на них.