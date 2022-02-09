В Новосибирске отремонтируют фасад стоквартирного дома на Красном проспекте на деньги жильцов

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В Новосибирске решили капитально отремонтировать фасад стоквартирного дома на Красном проспекте на деньги жильцов.

В Новосибирске фасад стоквартирного дома на Красном проспекте планируют отремонтировать за счет жильцов. Об этом рассказал заместитель директора Фонда модернизации ЖКХ Дмитрий Кулешов.

«На первый взгляд кажется, что ремонт зданию не требуется. Однако если смотреть на него внимательно, особенно со стороны двора, понятно, что необходимость в капитальном ремонте есть», – заявил Дмитрий Кулешов.

Эксперт рассказал, что фасад стоквартирного дома на Красном проспекте в Новосибирске будет отремонтирован уже в этом году. В феврале Фонд модернизации ЖКХ оценит стоимость ремонта, в марте будет запущен аукцион, на котором выберут подрядчика. Основную стоимость ремонта компенсируют жильцы дома за свой счет. Недостающие средства будут выделены из областного бюджета.