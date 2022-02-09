В Новосибирске состоялась пресс-конференция, посвященная соревнованиям «Лыжня России»

Фото предоставлено МАУ «Стадион»

В информационном агентстве «Интерфакс-Сибирь» прошла пресс-конференция, приуроченная к 40-й Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России», которая пройдёт 12 февраля.

Накануне старта с журналистами встретились министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов, начальник управления физической культуры и спорта мэрии Новосибирска Алексей Толоконский, главный судья соревнований Ирина Лагутина и мастер спорта России Екатерина Мегедь.

Как рассказал Сергей Ахапов, нынешний год у праздника лыжного спорта станет юбилейным. В лыжной гонке примут участие 72 субъекта РФ. В Новосибирске «Лыжня России» проходит с 2004 года, с 2012 к нему начали присоединяться районы. В 2019 году городу выпала честь принимать Всероссийские соревнования. «Лыжня России» популярна не только у профессиональных спортсменов, но и у любителей лыжного спорта. В этом году введены ограничения, поэтому на старт не допускаются дети.

«Для того, чтобы участники и болельщики лыжного спорта могли почувствовать атмосферу праздника, на лыжной базе имени Алика Тульского будут открыты две площадки по волейболу и хоккею, посвященные будущему Молодежному чемпионату мира по хоккею и Чемпионату мира по волейболу. Здесь будут подготовлены фотозоны, пройдут викторины и лотереи. Традиционную сувенирную продукцию Минспорта России – шапочку и нагрудный номер получит каждый любитель лыжного спорта», – подчеркнул министр.

Начальник управления физической культуры и спорта мэрии Новосибирска Алексей Толоконский сообщил, что подготовка лыжного забега проводится в штатном режиме, на данный момент электронную регистрацию прошли около 400 человек.

В этом году первые 1000 участников получат номер с электронным чипом, его выдадут 11 и 12 февраля на комиссиях по допуску. В день проведения старта для участников будет организован бесплатный проезд, горячий чай, камеры хранения, раздевалки и возможность погреться в автобусах. Также для всех желающих будет работать площадка для выполнения нормативов ГТО. Для участия необходимо предъявить уникальный идентификационный номер.

Помимо традиционных наград победители и призеры «Лыжни России» получат подарки от партнеров мероприятия. «Особую благодарность мы выражаем МАУ «Стадион» за подготовку трасс и стартово-финишного городка», – отметил он.

Главный судья соревнований Ирина Лагутина обратила особое внимание на одежду лыжников, так как ожидается холодная погода, а специальный гость пресс-конференции – Екатерина Мегедь, мастер спорта, серебряный призер Европейского юношеского Олимпийского фестиваля (2019), победительница «Лыжни России» 2018 года на дистанции 5 км, пожелала участникам старта получить удовольствие от гонки.

Программу соревнований «Лыжни России» составят массовые гонки на 5000 и 10000 метров, забег на 2023 метра, посвященный МЧМ по хоккею. Подробнее о программе и регистрации можно узнать по ссылке.