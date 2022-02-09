В Новосибирской области доступны 8 направлений семейного капитала многодетным семьям

Фото pixabay.com

Областной семейный капитал входит в перечень мер поддержки, которые реализуются в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография».

«В 2022 году размер сертификата на областной семейный капитал составляет 116 648,61 рубля. Чаще всего многодетные семьи за счёт средств сертификата улучшают свои жилищные условия. Следующая строчка в рейтинге популярности – приобретение автотранспорта. Ежегодно анализируются обращения жителей региона в части направлений использования финансовых средств. На сегодняшний день семьи могут выбрать из 8 направлений», – рассказала о мере поддержки министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева.

С начала действия меры поддержки – с 2012 года – 43 406 многодетных семей региона получили сертификат. Воспользовались выплатой 30 854 семьи. Согласно статистике, 21 096 родителей использовали выделенные финансовые средства на решение жилищного вопроса, 7 937 семей купили машину. Среди других направлений – приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, обучение детей, социальная интеграция в общество ребёнка-инвалида, формирование накопительной части трудовой пенсии родителей, подключение жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения, приобретение компьютерной техники и периферийных устройств. Предоставление областного семейного капитала находится на контроле министерства труда и социального развития Новосибирской области.

Подать заявление на сертификат многодетные семьи могут через портал «Госуслуги», а также обратившись в МФЦ или центры социальной поддержки населения по предварительной записи. Работает телефон горячей линии 8 (800) 100-00-82.

Подробная информация о мерах поддержки семей с детьми размещена на сайте министерства труда и социального развития Новосибирской области.

Для справки: национальный проект «Демография» реализуется в России в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Ключевые цели нацпроекта – увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, увеличение суммарного коэффициента рождаемости, увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни и граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Среди региональных составляющих данного нацпроекта – «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Разработка и реализация системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения», «Укрепление общественного здоровья» и др.

С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте национальные проекты.рф