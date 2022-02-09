В Новосибирской области построят рекордное количество социальных объектов

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В 2022 году в регионе планируется построить и ввести в эксплуатацию более 70 объектов социальной инфраструктуры. На реализацию строительной программы в бюджете заложена беспрецедентная сумма – порядка 20 млрд рублей.

Правительство региона направило все необходимые ресурсы для выполнения масштабной задачи по строительству новых социальных объектов в этом году. По словам исполняющего обязанности министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова, строительная программа 2022 года включает в себя строительство объектов социальной инфраструктуры: школ, детских садов, медицинских учреждений, домов культуры и спортивных сооружений, возведение домов для служебного жилья и детей-сирот, а также реализацию различных проектов для решения жилищного вопроса разных категорий граждан: работников бюджетной сферы, молодых и многодетных семей, ветеранов и инвалидов.

«В 2022 году правительством Новосибирской области поставлены очень серьёзные задачи – по плану нам предстоит ввести в эксплуатацию 73 социальных объекта, среди которых такие значимые, как многофункциональная ледовая арена, школы в Новосибирске, посёлке Восход и селе Шайдурово, детские сады в Тогучине и посёлке Чаны, театр имени Афанасьева. Приоритетным направлением остаётся строительство учреждений первичного медицинского звена – поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, реконструкция уже существующих корпусов районных больниц. В планах – ввод 57 медицинских учреждений, из которых более 40 ФАПов, – рассказывает Алексей Колмаков. – На строительную программу предусмотрено 19,887 миллиарда рублей из областного и федерального бюджетов. Мы активно взаимодействуем с федеральными ведомствами, участвуем в различных программах, национальных проектах, что позволяет ежегодно увеличивать долю софинансирования из федерального бюджета при строительстве социально значимых объектов».

Строительная программа свёрстана на ближайшие три года. Согласно плану в регионе планируется построить 173 социальных объекта.

Для справки: национальные проекты реализуются в России в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Нацпроекты направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни, создания комфортных условий для проживания, условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.

С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте национальные проекты.рф