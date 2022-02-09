В Новосибирской области в 2022 году построят более 70 соцобъектов

В течение 2022 года в Новосибирской области планируют построить и сдать в эксплуатацию рекордное количество социальных объектов — 73, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Власти Новосибирской области в 2022 году планируют реализовать в регионе масштабную программу по строительству социальных объектов. В региональном и федеральном бюджетах на её выполнение заложена беспрецедентная сумма — порядка 20 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства.

«По плану нам предстоит ввести в эксплуатацию 73 социальных объекта, среди которых такие значимые, как многофункциональная ледовая арена, школы в Новосибирске, посёлке Восход и селе Шайдурово, детские сады в Тогучине и посёлке Чаны, театр имени Афанасьева», — уточнил исполняющий обязанности министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.