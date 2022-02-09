В Новосибирской области в 2022 году построят более 70 соцобъектов

Фото pixabay.com
В течение 2022 года в Новосибирской области планируют построить и сдать в эксплуатацию рекордное количество социальных объектов — 73, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Власти Новосибирской области в 2022 году планируют реализовать в регионе масштабную программу по строительству социальных объектов. В региональном и федеральном бюджетах на её выполнение заложена беспрецедентная сумма — порядка 20 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают