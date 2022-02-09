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В Новосибирской области в 2022 году построят более 70 соцобъектов

Фото В Новосибирской области в 2022 году построят более 70 соцобъектов
Фото В Новосибирской области в 2022 году построят более 70 соцобъектов

Фото pixabay.com

В течение 2022 года в Новосибирской области планируют построить и сдать в эксплуатацию рекордное количество социальных объектов — 73, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Власти Новосибирской области в 2022 году планируют реализовать в регионе масштабную программу по строительству социальных объектов. В региональном и федеральном бюджетах на её выполнение заложена беспрецедентная сумма — порядка 20 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства.

«По плану нам предстоит ввести в эксплуатацию 73 социальных объекта, среди которых такие значимые, как многофункциональная ледовая арена, школы в Новосибирске, посёлке Восход и селе Шайдурово, детские сады в Тогучине и посёлке Чаны, театр имени Афанасьева», — уточнил исполняющий обязанности министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.
Одним из приоритетных направлений остаётся строительство учреждений первичного медицинского звена — поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, а также реконструкция существующих корпусов районных больниц. В целом на реализацию строительной программы предусмотрено 19,887 млрд рублей, подытожил Колмаков.
Напомним, ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть говорил о том, что в 2022 году в городе построят 10 школ.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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