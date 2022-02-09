В Новосибирской области с 9 февраля ввели новые ограничения из-за COVID-19

Фото Густаво Зырянова

Дополнительные ограничения из-за коронавируса ввели в Новосибирской области с 9 февраля.

В среду, 9 февраля, в Новосибирской области введены новые ограничения из-за коронавирусной инфекции. Решение об этом принято по предложению Роспотребнадзора и одобрено 3 февраля на внеочередном заседании правительства.

Согласно документу, в Новосибирской области приостанавливается проведение массовых мероприятий с участием граждан, кроме мероприятий, проходящих на уличных оборудованных сценических площадках, посвящённых государственным праздникам, дням воинской славы и памятным датам России.

Ещё один пункт документа предполагает наличие действующего QR-кода, либо справки о перенесённом недавно коронавирусе, либо ПЦР-теста при заселении в гостиницы. Эта норма действует в отношении граждан, достигших 18 лет.

«Лица, не достигшие возраста 18 лет, размещаются в гостиницах только при наличии отрицательного результата лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (СОVID-19), проведённого не более чем за 48 часов до размещения в гостинице», – говорится в документе.

Также постановление предписывает работодателям отправить на дистанционный режим работы не менее 30 процентов численности или штата работников организации.