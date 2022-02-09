Вирусолог Альтштейн прокомментировал отказ от коронавирусных ограничений

Фото с сайта pixabay.com
Альштейн заявил об отмене всех QR-кодов, если власти сочтут их безуспешными для вакцинации.
Наверное, и мы так же сделаем. Главная задача QR-кодов заключалась в том, чтобы людей стимулировать вакцинироваться. Если власть решит, что это не получилось, то всё отменят. Я всем говорю, что пандемия прекратится скоро, сама по себе, природными механизмами. Чем меньше мы вакцинируем, чем меньше мы проводим клинические мероприятия, тем больше у нас умрёт людей. Если людей немного — не вакцинируйтесь, не соблюдайте масочный режим. Люди будут при этом умирать, но, по-видимому, большинству на это плевать. И QR-коды не нужны, если не думать о жизнях людей, —
резюмировал вирусолог Альштейн.
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