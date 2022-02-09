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Власти Новосибирской области не будут лишать «Экологию-Новосибирск» статуса регоператора

Фото Власти Новосибирской области не будут лишать «Экологию-Новосибирск» статуса регоператора
Фото Власти Новосибирской области не будут лишать «Экологию-Новосибирск» статуса регоператора

Pixabay.com

Власти Новосибирской области решили не лишать статуса регоператора «Экологию-Новосибирск».

Комиссия по рассмотрению вопроса о лишении юрлица статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами решила не лишать «Экологию-Новосибирск» этого статуса. Об этом сообщили СМИ.

Власти Новосибирской области не будут лишать компанию «Экология-Новосибирск» статуса регионального оператора Новосибирской области по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Вчера, 8 февраля, прошло заседание комиссии, которая приняла решение по проблеме с регоператором. Вместо гендиректора «Экологию-Новосибирск» представлял акционер компании Юрий Туктаров. На заседании были рассмотрены 32 акта о нарушениях вывоза мусора на территории Новосибирской области. Все акты признаны нарушениями, что является весомым основанием для лишения компании статуса регоператора. Однако «Экологии-Новосибирск» удалось избежать этого благодаря постановлению Новосибирской области. Согласно нормам третьего абзаца 12 пункта постановления № 443-п от 1 ноября прошлого года, регоператор может устранить основания для лишения себя этого статуса.

Осведомленный источник рассказал РБК-Новосибирск, что все нарушения были совершены в прошлом году, однако в итоге мусор вывезли. На основании того, что нарушения были устранены, комиссия приняла решение не лишать «Экологию-Новосибирск» статуса регоператора.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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