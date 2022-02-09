Влюблённые в небо: открытки и поздравления с Днём гражданской авиации 9 февраля 2022

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День гражданской авиации состоится 9 февраля. В этот день будут принимать поздравления пилоты, бортпроводники, бортинженеры, авиадиспетчеры и другие работники этой сферы. Мы подобрали красивые открытки и поздравления, которые можно скачать и отправить настоящим профессионалам своего дела в любом мессенджере или социальной сети.

Уважаемые работники гражданской авиации! Вы выбрали для себя работу, требующую дисциплинированности, решительности, внимательности и пунктуальности, обширных знаний и постоянного самосовершенствования! Благодаря вам миллионы людей ежедневно имеют возможность путешествовать по всему миру, встречаться с новыми людьми, получать незабываемые впечатления! Благодаря вам сбываются мечты и соединяются любящие сердца! Спасибо за профессионализм и точность, от которых зависят жизни людей! Спасибо за то, что делаете перелеты приятными и безопасными! Сегодня, в Международный день гражданской авиации, мы хотим пожелать вам только свободного коридора, только летной погоды и только солнечных дней в судьбе!

Сердечно поздравляю с твоим светлым знаменательным Днём гражданской авиации. Я восхищаюсь твоей трудной благородной и очень ответственной профессией. Искренне от души тебе желаю богатырского здоровья, мирного чистого неба, побольше лётной погоды, благодарных довольных пассажиров, успешных взлётов и благоприятных посадок, удачи, достойной зарплаты и благополучия.

Неотразимых покорителей неба, властителей воздушной стихии сердечно поздравляем с Днём гражданской авиации! Пусть высота станет основным критерием вашей жизни не только в профессии, но и в успешных проектах, взаимной любви, ярких эмоциях, головокружительных чувствах и удаче! Пусть небо покоряется вам, а сослуживцы остаются надёжными и внимательными!

Авиация подвластна только смелым и решительным людям, таким, как ты! Поздравляю с профессиональным праздником! Пусть небо всегда тебе покоряется и дарит только лётную погоду, а земля встречает тебя и предоставляет мягкую посадку! Желаю удачных рейсов, адекватных пассажиров, успешного выполнения профессиональных задач!

Сегодня праздник тех, кто в небе — День гражданской авиации. Каждый работник этой отрасли — настоящий профессионал, иначе и быть не может. Спасибо Вам за то, что люди могут летать. За то, что в небе нам комфортно и спокойно. Ваша работа — это не только романтика полетов, но и огромная ответственность. Чистого неба, летной погоды и всяческих благ!

Хочу в этот день поздравить всех, кто так или иначе связан с авиацией, с самолетами. Мы все с детства мечтаем оказаться на борту шикарного лайнера в безопасности и удобстве. Замечательно, что есть такие люди, которые с легкостью могут нам это организовать. Особая благодарность вам! Пусть ваши посадки всегда будут мягкими, полеты — спокойными, а пассажиры — бесконфликтными. Пусть ваши мечты сбываются на земле и в воздухе.

Поздравляю с Днем гражданской авиации! Желаю быть всегда в полете и никогда не быть в пролете, как фанера над одним французским городом! Легкости, улетного счастья и летной погоды во всех смыслах! Но! Слов на ветер не бросать! Деньгам в трубу не вылетать! А если вам самим куда-то вылетать, то только самолетами Аэрофлота!

Сегодня можно просто купить билет в любой край света, а остальные заботы доверить работникам гражданской авиации, чей профессиональный праздник мы сегодня отмечаем! Спасибо за то, что доставляете нас в безопасности и комфорте в любой пункт назначения! Ясной, летной вам погоды и сверкающей как солнышко в верхушках облаков удачи!

Как известно, самолет — это самый безопасный вид транспорта. Потому не стоит бояться летать самолетами, особенно, если учитывать, какие прекрасные люди работают в гражданской авиации. Поздравляем всех, кто имеет к этому какое-либо отношение с Днем гражданской авиации и желаем им чистого неба.

С Днем гражданской авиации! Пусть в бескрайнем синем небе гордыми стальными птицами летают авиалайнеры! Пусть твоя работа напряженная, всегда требует предельной концентрации внимания, но вместе с тем, она очень романтична! Пусть небо всегда будет чистым и добрым, пусть солнце отражается на крыльях лайнера! Счастливых полетов и хороших пассажиров!

Сегодня день тех, кто, ежедневно покоряя небо, прокладывает дорогу по этому голубому бескрайнему мосту всем другим людям. Желаем вам только летной погоды, только свободного коридора. Пусть в вашей личной жизни будет так же светло, как в самый летный день.

Хорошо сидеть у окошка, ждать чуть нетерпеливо прилета и смотреть, как под крылом самолета проплывают целые страны, горы, моря и лесные массивы... Поздравляю с Днем гражданской авиации! Будьте бдительны каждую минутку в небесах и очень счастливы каждый миг на земле!

Мечтателям – дорога в небеса! Возить грузы, путешественников... Главное – лететь и чтобы все было хорошо! Примите мои поздравления с Днем гражданской авиации и пожелания о том, чтобы воздушный маршрут был верен, сообщение с землей – регулярным, а посадка – невесомой!

Небеса прозрачны как стекло, но и там есть свои границы и дороги, многие правила, без которых нельзя подняться в воздух на серебристое крыло! В День гражданской авиации я хочу сказать вам маленький комплимент о том, что вы знаете все это как никто другой, а также о том, что вам очень идет форма... Примите мои поздравления и наилучшие пожелания!

Гражданская авиацию перевозит грузы и пассажиров так быстро, что не успели взойти на борт – пора на посадку! Сегодня я поздравляю вас с профессиональным праздником, желаю полной исправности бортовых приборов, благоприятных погодных условий и просто счастья!

Небеса так близко, летим мягко, как плывем... А все благодаря инженерам, создавшим авиацию, а также ее работникам, знающих о ней буквально все! С Днем гражданской авиации! Пусть каждый ваш рейс отличается удачей, и легко преодолеваются дальние и близкие воздушные расстояния!

Ранее, Сиб.фм писал о том, что новикомбанк поддержит проекты ГК «ДИНАМИКА» по развитию гражданской авиации. Как проходил Всероссийский чемпионат сверхлёгкой авиации под Новосибирском, а также вертолётом томской санавиации впервые управляла девушка-пилот.