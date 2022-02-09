Жириновского в тяжелом состоянии подключили к ИВЛ

Kremlin.ru

Госпитализированного с COVID лидера ЛДПР Владимира Жириновского подключили к аппарату ИВЛ.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский находится в больнице с коронавирусом. В тяжелом состоянии политика подключили к аппарату ИВЛ. Об этом сообщили СМИ.

«Заразившегося ковидом Жириновского подключили к аппарату ИВЛ», – говорится в сообщении в Telegram-канале издания Ura.ru.

О подключении лидера Либерально-демократической партии России Владимир Жириновского сообщил источник, близкий к ЛДПР. Источник РБК заявил, что парламентарий находится в критическом состоянии.

«Никаких гарантий никто не дает. Все осложняют сопутствующие болезни», – заявил инсайдер.

Напомним, 75-летнего политика экстренно госпитализировали в Центральную клиническую больницу управделами президента сегодня, 9 февраля. По предварительной информации, у вакцинированного Жириновского обнаружили омикрон-штамм коронавируса, передает РИА Новости.