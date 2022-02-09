Жители Новосибирска увеличили вложения в евро в 2 раза

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Аналитики Сбербанк Управление Активами выяснили, в каких валютах предпочитают хранить свои сбережения россияне. По результатам исследования, 58% семей регулярно формируют накопления (на 16% больше, чем в 2020 году). Доля новосибирцев, которые предпочитают хранить средства в рублях составила 93% – выше среднего показателя по стране.

Новосибирск занимает одну из первых строчек среди городов, жители которого больше всего верят в евро. В прошлом году интерес к евро вырос в 2 раза – 11% респондентов копят в этой валюте, то есть в два раза больше, чем годом ранее (5%). К доллару интерес также вырос, он остается наиболее популярной иностранной валютой – 20% против 9% в 2020-м году.

Если не доллар и евро, то что?

Из экзотических валют на сегодняшний день популярностью пользуются швейцарский франк, белорусский рубль, британский фунт и китайский юань, что может быть связано с их семейными и деловыми связами.

По словам директора по инвестициям Сбер Управление Активами Рената Малина, распределение накоплений между различными валютами – это продуманный подход с точки зрения диверсификации, когда снижается зависимость от одной валюты, какой бы стабильной она ни казалась. При этом любая валюта подвержена инфляции, поэтому накопления в долларах или евро не являются панацеей.

Эксперт советует разделить накопления на две части. Первая – финансовая подушка, которую можно хранить и в наличных, но лучше на вкладе. Вторую часть оптимально вложить в инвестиционные инструменты в рублях и валюте. Сейчас это можно сделать в банковском приложении, в том числе в СберБанк Онлайн, – например, купить ПИФы (или биржевые ПИФы, если у вас есть брокерский счёт). Недавно Сбер снизил порог входа в ПИФы в 10 раз – с 1000 до 100 рублей. Сегодня это наиболее доступный, эффективный и понятный инструмент для формирования накоплений.

Заместитель управляющего Новосибирским отделением ПАО Сбербанк Ольга Коновалова говорит, что исходя из данных исследования, новосибирцы чаще сберегают в рублях. Однако Новосибирск занимает лидирующие позиции среди российских городов по накоплениям в евро – 11%. Широкий выбор инвестиционных услуг позволяет их деньгам работать. Линейка ПИФов и стратегий доверительного управления доступна каждому обладателю смартфона с приложением СберБанк Онлайн.

Опрос был проведен в декабре 2021 года в 37 крупных и средних российских городах с населением более 500 тыс. человек.