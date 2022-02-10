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общество

Болезнь Жириновского не станет аргументом против кампании вакцинации

Фото Болезнь Жириновского не станет аргументом против кампании вакцинации
Фото Болезнь Жириновского не станет аргументом против кампании вакцинации

Фото с сайта pixabay.com

Болезнь Жириновского не станет проблемой для кампании профилактики коронавирусной инфекции.

По мнению члена совета директоров Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), политолога Глеба Кузнецова, госпитализация лидера ЛДПР Владимира Жириновского с заражением коронавирусной инфекцией после восьми прививок не станет проблемным моментом для кампании по вакцинации в России.

В беседе с NEWS.ru он подчеркнул: сейчас доля тех, кто не определил своё отношение к вакцинам очень мала, и поэтому ситуация с руководителем ЛДПР не станет серьёзным аргументом ни для одной из сторон.

Общественный раскол достиг достаточной глубины и полноты. <...> Для скептиков история с ВВЖ — лишнее подтверждение опасений. Для лоялистов предложен миллион объяснений, почему это ничего не значит, —

сказал политолог.

Ранее стало известно, что Владимира Жириновского госпитализировали в Центральную клиническую больницу 2 февраля с подтверждённым диагнозом COVID-19.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

коронавирус
Ковид
Владимир Жириновский
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