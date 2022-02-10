Деньги польются рекой: топ-5 способов привлечения богатства, которые скрывают все миллионеры

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Сегодня, чтобы иметь хороший заработок, недостаточно просто ходить на работу. Успешные люди считают, что для этого важно использовать специальные методики, которые способны изменить текущую энергетику и привлечь богатство.

Осознайте своё место в мире

Большинство людей ошибочно верят в то, что результат их действий зависит от некоторых факторов, что парой является правдой. Но есть одно но. Это лишь ваше мировоззрение и ваши мысли. Каждый человек похож на художника, который рисует на холсте. Чистый лист – это наша жизнь. Всё, что вы думаете, о чём вы мечтаете, чего хотите – всё это становится нашей жизнью, словно художник рисует на чистом листе. Да, проблемы случаются, но их легко можно избежать или обойти простой уверенностью в себе. У художника есть только одна проблема – отсутствие фантазии. Мы ограничены только широтой своей мысли. Наши краски – это желания, а наша кисть – это сама жизнь, так что проблем быть не должно.

Применять денежные приметы

Многие народы собирали наблюдения о том, каким способом можно привлечь деньги. Существует множество необъяснимых вещей, которые периодически случаются с каждым из нас. Чтобы привлечь богатство, используйте денежные приметы на каждый день. Среди них есть весьма неожиданные и необычные способы привлечения денег и достатка.

Фэн-шуй

Следование такой философии позволит вам сделать свой дом, рабочее место и себя более привлекательными для так называемой энергии Ци. Восточные мудрецы говорят, что она способна дарить людям всё, о чём они мечтают, сохранять их здоровье и быть источником изобилия. Следуя простым советам, вы сможете окружить себя успехом:

поставьте на рабочем столе фигурку трёхлапой жабы или дракона;

купите красный кошелёк и не тратьте никогда все деньги до последней монеты;

оставляйте монеты у зеркала в коридоре или прихожей;

в коридоре или прихожей перед дверью повесьте красные ленточки, чтобы помочь энергии Ци свободно циркулировать.

Финансовые гороскопы

Используйте универсальные и финансовые гороскопы. Также наблюдайте за состоянием Луны по лунному календарю. Дело в том, что в нашей Вселенной слишком много объектов, которые влияют на нашу энергетику. Астрологи помогут вам правильно взаимодействовать с ними, чтобы сохранять финансовую удачу. Построив свои планы вместе с гороскопами, вы повлияете на своё будущее и направите свои дела в верном русле.

Мыслите правильно

Мысли считаются первопричиной всех удач, неудач, чёрных и белых полос в жизни каждого из нас. Они строят наше энергетическое поле, нашу ауру, которая общается с центром Вселенной. Если аура слаба, канал связи не сможет подарить вам то, чего вы хотите. Усиливайте свою энергетику правильными мыслями и медитациями. Постарайтесь понять основную истину о том, что всё вокруг нас строится на основе нашего сознания. Правильные мысли сформируют положительную программу, которая станет фундаментом будущих побед в финансовой сфере.

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