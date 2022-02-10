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общество

Кто из россиян получит по 6400 рублей 10 февраля 2022 года

Фото Кто из россиян получит по 6400 рублей 10 февраля 2022 года
Фото Кто из россиян получит по 6400 рублей 10 февраля 2022 года

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Части россиян с 10 февраля 2022 года станет доступна новая выплата.

Россияне смогут получить по 6400 рублей с 10 февраля 2022 года. Кто получит деньги, сообщили СМИ.

«Согласно законодательству, получать такое пособие имеют право только семьи с низким доходом и местной пропиской. Однако с этого года в одном из регионов данное правило упразднят», – пишут медиа.

Речь идет о ежемесячных выплатах на детей от 3 до 7 лет. Для назначения выплаты у родителей ребенка должна быть прописка в регионе, где они проживают. Семьи с временной регистрацией лишены права на получение такой выплаты. С такой проблемой часто сталкиваются люди, которые переехали в другой субъект РФ и не успели оформить постоянную прописку. Особо актуально это для Санкт-Петербурга, как одного из самых популярных у россиян регионов для переезда.

Местные депутаты разработали законопроект, который позволит устранить социальную несправедливость и назначить пособие недавно переехавшим семьям. Документ будет рассмотрен к 10 февраля. Соответствующие нормы будут действовать с 1 января текущего года.

Размер таких выплат равен половине детского прожиточного регионального минимума. В Санкт-Петербурге это 6 383 рубля, сообщает Primpress.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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