Кто из россиян получит по 6400 рублей 10 февраля 2022 года

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Части россиян с 10 февраля 2022 года станет доступна новая выплата.

Россияне смогут получить по 6400 рублей с 10 февраля 2022 года. Кто получит деньги, сообщили СМИ.

«Согласно законодательству, получать такое пособие имеют право только семьи с низким доходом и местной пропиской. Однако с этого года в одном из регионов данное правило упразднят», – пишут медиа.

Речь идет о ежемесячных выплатах на детей от 3 до 7 лет. Для назначения выплаты у родителей ребенка должна быть прописка в регионе, где они проживают. Семьи с временной регистрацией лишены права на получение такой выплаты. С такой проблемой часто сталкиваются люди, которые переехали в другой субъект РФ и не успели оформить постоянную прописку. Особо актуально это для Санкт-Петербурга, как одного из самых популярных у россиян регионов для переезда.

Местные депутаты разработали законопроект, который позволит устранить социальную несправедливость и назначить пособие недавно переехавшим семьям. Документ будет рассмотрен к 10 февраля. Соответствующие нормы будут действовать с 1 января текущего года.

Размер таких выплат равен половине детского прожиточного регионального минимума. В Санкт-Петербурге это 6 383 рубля, сообщает Primpress.