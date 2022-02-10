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Новосибирский астрофотограф Поляков снял гигантскую туманность Розетка

Фото Новосибирский астрофотограф Поляков снял гигантскую туманность Розетка
Фото Новосибирский астрофотограф Поляков снял гигантскую туманность Розетка

Фото из Instagram @nsk365

Профессиональный фотограф из Новосибирска Алексей Поляков снял гигантскую эмиссионную туманность Розетка, удалённую от Земли почти на 5 тысяч световых лет.

Туманность Розетка и связанное с ней звёздное скопление ngc2244 попали в объектив новосибирского астрофотографа Алексея Полякова. Завораживающие снимки он опубликовал в своём Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Alexey Polyakov (@nsk365)

«Масса туманности около 10 тысяч солнечных масс, а расстояние [до неё от Земли] около 5 тысяч световых лет. И да, там активно образуются новые звёзды», — отметил автор кадров.

Поляков признался, что эти газопылевые тёмные пятна в созвездии Единорог давно не давали ему покоя, и он счастлив, что наконец смог запечатлеть их крупным планом.

Пользователи в комментариях высоко оценили работу фотографа и поблагодарили за возможность увидеть такую красоту своими глазами.

Напомним, ранее Поляков сделал снимки туманности Конская Голова в созвездии Орион. И хотя получились они совершенно случайно, менее впечатляющими от этого не стали. Посмотреть кадры можно в предыдущем материале Сиб.фм по ссылке.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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