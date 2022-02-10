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Новые правила получения QR-кода с 21 февраля: как оформить код без вакцинации от COVID-19

Фото Новые правила получения QR-кода с 21 февраля: как оформить код без вакцинации от COVID-19
Фото Новые правила получения QR-кода с 21 февраля: как оформить код без вакцинации от COVID-19

Фото: Сиб.фм

Ранее на получение QR-кода могли претендовать только те граждане, кто прошёл вакцинацию двумя компонентами, обладатели медотвода, а также те, кто получал положительный результат теста на ковид. Но теперь, согласно нововведениям, с 21 февраля 2022 года россияне могут получить сертификат на основе положительного результата теста на антитела.

Минздрав России дал официальное разрешение на выдачу QR-кодов по результатам теста на антитела к коронавирусной инфекции с 21 февраля. Документ был опубликован на портале правовой информации.

Тест на наличие в организме антител (IgG) можно сдать в любой сертифицированной лаборатории.

Фото Новые правила получения QR-кода с 21 февраля: как оформить код без вакцинации от COVID-19 2

После получения результатов анализа нужно подать заявление на портале «Госуслуги». В него заносят дату проведения исследования, его метод и название медицинской организации. При положительном тесте на антитела ковид-сертификат с QR-кодом выдадут на 6 месяцев.

Документ на один год можно получить, если у переболевшего коронавирусом есть положительный ПЦР-тест и результаты определения антител.

Фото Новые правила получения QR-кода с 21 февраля: как оформить код без вакцинации от COVID-19 3

«Результаты тестов также должны быть доступны на Едином портале госуслуг. Срок действия сертификата в этом случае составит один год с даты положительного ПЦР-теста», – сообщила пресс-служба Минздрава.

Сертификат сформируется однократно при наличии на портале «Госуслуги» всех необходимых данных и не позднее трёх календарных дней с момента подачи заявления.

Фото Новые правила получения QR-кода с 21 февраля: как оформить код без вакцинации от COVID-19 4

Памятка о том, какие действия нужно выполнить для получения сертификата:

  1. Сделать тест на антитела и дождаться результатов.
  2. Обратиться к лечащему врачу – он зарегистрирует результаты теста в системе.
  3. Сведения о получении сертификата должны появиться на портале «Госуслуги» через 1-3 дня.
  4. На портале нужно открыть вкладку «Сведения об иммунизации COVID-19».
  5. Готово – скачиваем готовый QR-код.

Ранее Сиб.фм писал о том, как при COVID-19 оформить больничный дистанционно – инструкция для тех, кто не хочет идти в поликлинику. Врач назвал симптомы «омикрона», которые не спутаешь с ОРВИ, а также два выходных за ревакцинацию: как оформить больничный после прививки в феврале 2022 года.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

Новосибирская область
госуслуги
коронавирус
сертификат
антитела
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