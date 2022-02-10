Новые правила получения QR-кода с 21 февраля: как оформить код без вакцинации от COVID-19

Фото: Сиб.фм
Ранее на получение QR-кода могли претендовать только те граждане, кто прошёл вакцинацию двумя компонентами, обладатели медотвода, а также те, кто получал положительный результат теста на ковид. Но теперь, согласно нововведениям, с 21 февраля 2022 года россияне могут получить сертификат на основе положительного результата теста на антитела.
Минздрав России дал официальное разрешение на выдачу QR-кодов по результатам теста на антитела к коронавирусной инфекции с 21 февраля. Документ был опубликован на портале правовой информации.
Тест на наличие в организме антител (IgG) можно сдать в любой сертифицированной лаборатории.
После получения результатов анализа нужно подать заявление на портале «Госуслуги». В него заносят дату проведения исследования, его метод и название медицинской организации. При положительном тесте на антитела ковид-сертификат с QR-кодом выдадут на 6 месяцев.
Документ на один год можно получить, если у переболевшего коронавирусом есть положительный ПЦР-тест и результаты определения антител.
«Результаты тестов также должны быть доступны на Едином портале госуслуг. Срок действия сертификата в этом случае составит один год с даты положительного ПЦР-теста», – сообщила пресс-служба Минздрава.
Сертификат сформируется однократно при наличии на портале «Госуслуги» всех необходимых данных и не позднее трёх календарных дней с момента подачи заявления.
Памятка о том, какие действия нужно выполнить для получения сертификата:
Ранее Сиб.фм писал о том, как при COVID-19 оформить больничный дистанционно – инструкция для тех, кто не хочет идти в поликлинику. Врач назвал симптомы «омикрона», которые не спутаешь с ОРВИ, а также два выходных за ревакцинацию: как оформить больничный после прививки в феврале 2022 года.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают