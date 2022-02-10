«Омикрон» не щадит кожу и волосы: последствия коронавируса, от которых не спасает вакцинация

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Новые симптомы заражения штаммом «омикрон» значительно отличаются от предыдущих. Теперь вирус добрался до кожи и волос. С чем это связано и как с этим бороться – разбирался Сиб.фм.

Медики сообщают о том, что у заражённых новой разновидностью коронавируса начали часто появляться кожные симптомы. Так, например, на теле может появиться сыпь, сухость и изменение цвета кожи.

В Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) специалисты обратили внимание на распространённость бледной, серой или синей кожи среди заболевших «омикроном», что вызвано низким уровнем насыщения крови кислородом. В CDC уточнили, что этот признак является «предупреждающим», поэтому важно немедленно обратиться за медицинской помощью.

Другим симптомом стало появление сыпи, которая схожа с крапивницей, зудящей сыпью на ладонях или на стопах. Кроме того, стоит обратить внимание на появление потницы, она появляется в ходе повышенного потоотделения и замедленного её испарения. Из-за этого закупориваются потовые железы и на коже начинается раздражение.

В CDC уточнили, что ещё одним признаком «омикрона» становятся воспалённые пальцы ног красного цвета, что может сопровождаться отёком и зудом. Этот симптом способен сохраняться несколько недель, предупреждают учёные.

Также о наличии вируса могут говорить потрескавшиеся или воспалённые губы. Особенно волноваться стоит, когда они становятся синюшными или бледно-серыми – это свидетельствует о поражении дыхательной системы.

Ещё об одной проблеме, с которой сталкиваются заболевшие, рассказала дерматолог, трихолог Юлия Галлямова. Она считает, что пока рано говорить о влиянии «омикрон»-штамма на состояние волос и ногтей пациентов.

Специалист рекомендует понаблюдать, как штамм «омикрон» влияет на состояние волос. Врач указала на то, что если происходит выпадение волос после коронавируса, то это проходит в течение от двух до шести месяцев в среднем после перенесённой инфекции.

Галлямова уточнила, что скорость роста ногтей намного больше, поэтому нужно дождаться, будут ли какие-либо изменения после «омикрона», поскольку он протекает легче.

Также эксперт отметила, что на возможное ухудшение состояния волос и ногтей после инфекционных заболеваний влияет, как правило, тяжесть течения болезни. Так, например, волосы у пациентов могут выпадать в результате приёма препаратов от высокой температуры.

«А если это перенесено в лёгкой степени, то мало кто отмечает выпадение волос. Здесь предсказать сложно, как «омикрон» поведёт себя в отношении волос, ногтей. Будем ждать, смотреть», – объяснила специалист.

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