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экономика

Погрузка зерна на железной дороге в Новосибирской области в январе увеличилась в 1,7 раза

Фото Погрузка зерна на железной дороге в Новосибирской области в январе увеличилась в 1,7 раза
Фото Погрузка зерна на железной дороге в Новосибирской области в январе увеличилась в 1,7 раза

Фото pixabay.com

Объём погрузки зерна на сети ОАО «РЖД» в Новосибирской области в январе 2022 года составил 126 тыс. тонн, что на 71,4 % больше, чем в январе прошлого года.

Увеличение погрузки обусловлено мерами господдержки в виде субсидирования тарифа на перевозки сельскохозяйственной продукции железнодорожным транспортом. Основная часть продукции погружена на станциях Краснозёрское – 28 тыс. тонн, Татарская– 22 тыс. тонн, Болотная – 12 тыс. тонн, Бердск – 11 тыс. тонн зерна. В объёме перевезённых зерновых культур большую долю составляет пшеница, также грузоотправители предъявляют к перевозке ячмень, семена масличных культур.

В том числе погрузка зерна на экспорт в январе в Новосибирской области составила 65 тыс. тонн, что на 25 % превысило показатель января 2021 года. Среди основных импортёров зерновой продукции такие страны, как:

  • Казахстан – 40 тыс. тонн;
  • Киргизия – 11 тыс. тонн;
  • Беларусь – 8 тыс. тонн.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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РЖД
зерно
грузы
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