Поликлиники Новосибирской области проводят дистанционное консультирование пациентов с лёгким и бессимптомным течением COVID-19

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Министерство здравоохранения Новосибирской области протестировало новый формат работы с инфекционными больными. Приказ Минздрава РФ и постановление главного санитарного врача России разрешают дистанционное ведение пациентов с коронавирусом, оформление листка нетрудоспособности без посещения медорганизации и выписку с больничного после 7 дней болезни без ПЦР-теста. При этом врачи по-прежнему будут приходить домой к тем, кому это необходимо.

Заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксёнова проверила работу поликлиники № 17 в Новосибирске. В call-центре учреждения работают два оператора, которые отвечают только на входящие звонки. Регистратура расположена отдельно, и пациентов, пришедших на приём, консультируют другие специалисты.

Накануне Минздрав России внёс изменения в приказ № 198н о порядке оказания медпомощи при коронавирусе и подозрении на него. Сейчас пациентов с бессимптомным или лёгким течением болезни можно вести удалённо. Как сообщила Елена Аксёнова, принцип работы амбулаторного звена был кардинально изменён. Буквально на прошлой неделе пациентов с лёгким течением болезни приглашали открыть или закрыть больничные в отдельные кабинеты в зонах для больных с респираторными проявлениями, но после внесения изменений в нормативы специалисты перестроили свою работу, были выделены подразделения для работы в дистанционном режиме.

В Новосибирской области любые обращения пациентов с симптомами ОРВИ принимают по единому стандарту – в поликлиниках и по телефону единой регистратуры 122. Для операторов разработан чек-лист, который позволяет предварительно оценить степень тяжести заболевания пациента. «При опросе регистратор отмечает основные параметры: результаты ПЦР-тестирования, температуру, выдан ли больничный лист, осматривался ли пациент ранее. Все данные фиксируются в единой информационной системе – не имеет значение, из какого источника пациент оформил обращение за медицинской помощью: 122, личный кабинет, call-центр поликлиники», – пояснила замминистра.

Согласно универсальному алгоритму регистратор сортирует пациентов с учётом их симптомов, возраста и анамнеза. Вызовы на дом оформляют к тем, у кого болезнь протекает в среднетяжёлой форме, к пожилым людям и маленьким детям. Остальных пациентов могут передать на дистанционный мониторинг даже без первичного осмотра. Елена Аксёнова подчёркивает, что врач по-прежнему придёт домой к тем, кому это действительно необходимо.

В кабинете дистанционного мониторинга поликлиники № 17 работают заведующие двумя терапевтическими отделениями. Врачи фиксируют всех пациентов своей поликлиники, которых call-центр или единая регистратура 122 передают на дистанционный мониторинг. Они звонят каждому, чтобы оценить состояние, назначить лечение и открыть больничный. После консультации врач решает, отправить инфекционную бригаду на дом или оставить пациента на аудиоконтроле. Тем, кто легко переносит заболевание, регулярно звонит робот или живой человек – опрашивает, нет ли ухудшения. Если в процессе лечения появляются тревожные симптомы, к пациенту отправляют врача, чтобы не допустить осложнений. Больные могут и сами набрать номер такого кабинета, если они почувствуют себя хуже.

Текущее постановление главного санитарного врача России Анны Поповой позволяет закрыть больничный лист без ПЦР-тестирования, если у пациента с подтверждённым коронавирусом больше нет никаких симптомов и болеет он не менее 7 дней.

В поликлиниках в обязательном порядке сохраняются красные зоны. В первую очередь для тех, кто болеет легко, но хочет, чтобы его осмотрел врач. Здесь же делают ПЦР-тесты. По словам дистанционного консультанта и заведующей вторым терапевтическим отделением Оксаны Король, врач может пригласить пациента на очный приём и после дистанционной консультации. «Общаясь с пациентом мы понимаем, есть ли необходимость в очном приёме. Врач ведёт приём по предварительной записи. Человек приходит, его осматривает доктор, назначает или корректирует терапию», – рассказывает она.

После жалоб на скопление пациентов в поликлинике № 17 расширили красную зону. Главный врач поликлиники Елена Башурова отметила, что количество обращений на прошлой неделе выросло минимум в пять раз: «Если раньше тестов в среднем было около 100 в день, то на той неделе мы брали по 650 мазков. В рабочие дни у нас по 120-180 вызовов, в прошлое воскресенье мы зафиксировали 300 вызовов, в этот понедельник – 650. Во вторник – 440».

Изменение, допускающее дистанционное консультирование лёгких и бессимптомных пациентов с коронавирусом, позволило поликлинике работать намного эффективнее. «В это воскресенье мы получили приказ и, если честно, выдохнули. Он даёт возможность при тех же человеческих ресурсах успевать намного больше», – отметила Елена Башурова.

Для справки: порядок действий для граждан при вирусной инфекции разработан специалистами Минздрава РФ и Минздрава Новосибирской области, ознакомиться с ним можно на сайте.