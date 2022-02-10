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бизнес экономика

ПСБ интегрировал Apple Pay и Google Pay в Telegram для бизнеса

Фото ПСБ интегрировал Apple Pay и Google Pay в Telegram для бизнеса
Фото ПСБ интегрировал Apple Pay и Google Pay в Telegram для бизнеса

Фото pixabay.com

ПСБ первым в России создал полноценный продукт для приема платежей в Telegram – теперь в мессенджере можно производить оплату не только картой, но и при помощи платежных сервисов Apple Pay и Google Pay.

Кроме того, для продвижения бизнеса в Telegram банк предоставил предпринимателям готовый конструктор интернет-магазина, позволяющий создать его в несколько кликов в формате чат-бота с каталогом товаров и услуг, корзиной заказов и онлайн-оплатой. Ранее это могли сделать только предприниматели, владеющие навыками программирования. Теперь, при помощи нового сервиса ПСБ, это могут сделать и те, у кого нет таких компетенций – все формируется через простой и понятный web-интерфейс по заранее подготовленному шаблону. Пользователю самостоятельно нужно только наполнить витрину своего интернет-магазина, загрузив файл с данными о товарах в формате .xls, .csv или .yml, и направить заявку на привязку к аккаунту эквайринга и фискализации.

«Мы постоянно внедряем решения, позволяющие улучшать банковские сервисы, в том числе расширяя их функционал в популярных мессенджерах. Поэтому мы запустили в Telegram дополнительные опции приема платежей через Apple Pay и Google Pay, значительно упрощающие процедуру оплаты. Совместно с нашим технологическим партнером компанией Botobot мы предложили клиентам продукт «три в одном» – конструктор интернет-магазина, эквайринг и фискализацию», – говорит директор департамента эквайринга ПСБ Никита Хомутов.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Промсвязьбанк
предприниматели
ПСБ
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дистанционные сервисы
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