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экономика

Сбер финансирует малый и средний бизнес по обновлённой программе 1764

Фото Сбер финансирует малый и средний бизнес по обновлённой программе 1764
Фото Сбер финансирует малый и средний бизнес по обновлённой программе 1764

Фото: Сбер

Сбербанк начал принимать заявки на выдачу льготных кредитов для представителей малого и среднего бизнеса по обновлённой программе Минэкономразвития по субсидированию льготного кредитования в рамках Постановления Правительства РФ № 1764. Льготные кредиты предоставляются на оборотные и инвестиционные цели, а также для рефинансирования кредитов.

По словам заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова, Сбербанк работает по программе 1764 с момента её запуска и за это время профинансировал предприятия малого и среднего бизнеса на сумму более 1 трлн рублей. Благодаря новому лимиту банк может предоставить допфинансирование предпринимателям. Лимит позволит поддерживать текущий портфель, а также выдать дополнительно более 100 млрд рублей кредитов. Это мера способна поддержать экономику после непростого и нестабильного периода пандемии.

Максимальная ставка по кредиту равна значению ключевой ставки Банка России на дату заключения договора. Таким образом, в зависимости от целей кредитования максимальная сумма кредита составит:

  • при кредитовании на инвестиционные цели для микропредприятий – 200 млн рублей, для малого бизнеса – 500 млн рублей, для среднего бизнеса – 2 млрд рублей;
  • при оборотном кредитовании для микро- и малого бизнеса – 200 млн рублей, для среднего бизнеса – 500 млн рублей;
  • при рефинансировании – не более суммы рефинансируемого кредита.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Теги

малый бизнес
Сбербанк
предприниматели
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