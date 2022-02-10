Сбер финансирует малый и средний бизнес по обновлённой программе 1764

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Сбербанк начал принимать заявки на выдачу льготных кредитов для представителей малого и среднего бизнеса по обновлённой программе Минэкономразвития по субсидированию льготного кредитования в рамках Постановления Правительства РФ № 1764. Льготные кредиты предоставляются на оборотные и инвестиционные цели, а также для рефинансирования кредитов.

По словам заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова, Сбербанк работает по программе 1764 с момента её запуска и за это время профинансировал предприятия малого и среднего бизнеса на сумму более 1 трлн рублей. Благодаря новому лимиту банк может предоставить допфинансирование предпринимателям. Лимит позволит поддерживать текущий портфель, а также выдать дополнительно более 100 млрд рублей кредитов. Это мера способна поддержать экономику после непростого и нестабильного периода пандемии.

Максимальная ставка по кредиту равна значению ключевой ставки Банка России на дату заключения договора. Таким образом, в зависимости от целей кредитования максимальная сумма кредита составит: