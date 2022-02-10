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«Сначала это были лёгкие деньги»: стриптизёр из Новосибирска рассказал о гонорарах на 8 Марта и отношении своей девушки к обнажённым танцам

Фото «Сначала это были лёгкие деньги»: стриптизёр из Новосибирска рассказал о гонорарах на 8 Марта и отношении своей девушки к обнажённым танцам
Фото «Сначала это были лёгкие деньги»: стриптизёр из Новосибирска рассказал о гонорарах на 8 Марта и отношении своей девушки к обнажённым танцам

Фото с сайта pixabay.com

Новосибирский стриптизёр рассказал о 30 тысячах рублей за одну ночь, границах для зрителей и о том, как стриптиз помогает в акробатике.

Иван из Новосибирска занимается стриптизом 13 лет: решил попробовать себя в качестве танцора ещё в студенчестве, и с тех пор стрип-шоу стало одним из его главных увлечений. Он рассказал Сиб.фм, как подработка превратилась в часть жизни, что могут позволить себе зрители и когда собирается уходить из профессии.

Каким образом вы попали в эту сферу?

Вообще я цирковой артист, а стриптиз — моё хобби, которое ещё и приносит деньги. Попал в него я случайно: в одном из клубов города был танцевальный кастинг — я решил попробовать себя танцором, а о том, что это кастинг на стриптиз, не знал. Но в итоге подумал: «Почему бы и нет», и втянулся. Это было в 2008 году, я тогда ещё учился в университете, и для молодого студента такая весёлая подработка по клубам была актуальна.

Фото «Сначала это были лёгкие деньги»: стриптизёр из Новосибирска рассказал о гонорарах на 8 Марта и отношении своей девушки к обнажённым танцам 2

С тех времён всё и закрутилось: репетиции, постановки... Нашёлся напарник, мы организовали дуэт и поставили большую шоу-программу номеров на десять. Сначала мы работали в одном клубе, потом одновременно в нескольких, стали выезжать на мероприятия и корпоративы, подтянулся и межгород — даже во Владивосток летали.

Если вначале это была веселуха по клубам и лёгкие деньги, сейчас отношение более серьёзное, как к работе.

На какое-то время я брал перерыв, так как на первом месте — моя работа как акробата. Тогда я работал за границей на круизных лайнерах, и там стриптиз был не нужен: мы с супругой выступали как цирковые артисты. При этом стриптиз мне очень помог в акробатике: получилось стать более раскрепощённым на сцене и лучше чувствовать зрителя.

Какой была самая крупная сумма, которую вам платили за одно выступление?

Самые большие гонорары можно получить на гастролях: в какую-нибудь новогоднюю ночь или 8 марта. У нас по городу стриптиз не так ценится: здесь есть люди, которые танцуют, а вот если приезжать куда-то далеко, например, в Якутск — суммы больше в разы. Тысяч 30 за день можно было заработать!

О моей подработке в стриптизе знают, в общем-то, все: особо это не скрываю, потому что не вижу в этом ничего плохого.

Для кого-то это становится шок-новостью, кто-то просто проявляет любопытство. Близкие друзья часто подшучивают, но в основном реагируют позитивно. С девушкой мне тоже повезло: она всё понимает и реагирует спокойно.

Насколько открыт доступ к вашему телу для зрителей? И что делать, если человек, перед которым нужно выступить, вам неприятен?

Мне же с этим человеком не жить, так что ты просто делаешь шоу — и не только для этого человека. Раньше подобное меня смущало. Хочется, чтобы танец всегда был желанным, но случается по-разному. Бывает, что человек не хочет, чтобы его вытаскивали на сцену — в таких ситуациях просто стараешься отработать свой номер, потому что зритель за пределами сцены тоже тебя видит и всё понимает.

Вообще на каждом мероприятии свой формат: если это клуб, границ вообще может не быть.

А на корпоративных выступлениях и юбилеях, например, просят что-то «без пошлости»: больше танцевальное, но с элементами эротики.

Фото «Сначала это были лёгкие деньги»: стриптизёр из Новосибирска рассказал о гонорарах на 8 Марта и отношении своей девушки к обнажённым танцам 3

Планируете ли к какому-то возрасту уйти из профессии?

Сейчас у меня каких-то временных границ нет. Наверное, уйду, когда надоест и станет неинтересно. Но думаю, окончательного «Всё, я больше не выступаю» не будет. Если есть настроение и желание подзаработать, то можно и согласиться.

О том, каким образом девушки попадают в стриптиз-индустрию в Новосибирске и могут ли они отказаться уехать с гостем, Сиб.фм рассказывал здесь.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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