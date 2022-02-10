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В Минприроды объяснили вырубку леса у посёлка Мочище под Новосибирском

Фото В Минприроды объяснили вырубку леса у посёлка Мочище под Новосибирском
Фото В Минприроды объяснили вырубку леса у посёлка Мочище под Новосибирском

Фото из паблика «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Участок вблизи посёлка Мочище, где в настоящее время проводится вырубка деревьев, арендует лесничество. Вырубка является уходовой, пояснили в министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

Новосибирцы 10 февраля начали обсуждать в социальных сетях вырубку деревьев поблизости от посёлка Мочище. У многих возник вопрос, для чего она проводится. Люди обратили внимание, что вырубаются только здоровые сосны, а гнилые и больные берёзы, растущие по соседству, остаются.

Фото В Минприроды объяснили вырубку леса у посёлка Мочище под Новосибирском 2

Фото В Минприроды объяснили вырубку леса у посёлка Мочище под Новосибирском 3

В министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области объяснили, что участок, на котором осуществляется вырубка, с 2008 года арендует ООО «Гипростройтранс-3» для заготовки древесины с полным ведением лесного хозяйства.

На основании проекта освоения лесов с положительным заключением госэкспертизы лесхоз подал декларацию 2/2022 на проведение заготовки древесины в квартале 55, выделе 37 Новосибирского лесохозяйственного участка в порядке проведения рубок прореживания.

«Данный вид работ подразумевает уходовую рубку деревьев с целью улучшения пространственного размещения растущих деревьев. Прореживание не наносит урон экологии и позволяет другим насаждениям получать больше света и пространства для роста», — приводит «МК в Новосибирске» ответ Минприроды.

В министерстве также добавили, что 9 февраля специалисты осмотрели участок и не выявили нарушений природоохранного законодательства.

Напомним, что в случае с вырубкой деревьев на улице Кропоткина в Новосибирске беспокойство жителей оказалось ненапрасным. Выяснилось, что избавиться от деревьев незаконно решил бизнесмен. За нарушения предприниматель получил штраф.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Новосибирская область
лес
Мочище
вырубка деревьев
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