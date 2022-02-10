В Новосибирске хотят увеличить число платных парковок

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Платных парковок в центре Новосибирска может стать больше, их планируют организовать на примыкающих к Красному проспекту улицах, сообщает пресс-служба мэрии.

Количество платных парковок в центре Новосибирска может увеличиться. Рассматривается вопрос о создании их на примыкающих к Красному проспекту улицах, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.

Названия улиц, а также число машино-мест, которые появятся в результате, в департаменте пока не уточнили. Зато добавили, что улучшат существующие платные парковки, которые не всегда выписывают штрафы за неоплату.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о том, что в 2021 году платные парковки принесли Новосибирску миллионные убытки. Причины — выросшая стоимость содержания парковочного места и неотлаженная работа по взысканию средств с автомобилистов, которые уезжают без оплаты.