В Новосибирске снесут аварийное здание школы № 57

Фото: Instagram @boltenko_nadezhda
Аварийное здание школы № 57 на Авиастроителей, 16 в Дзержинском районе Новосибирска снесут, сообщил начальник департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев.
В Новосибирске утвердили площадки для строительства шести новых школ, сообщил глава департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев. Аварийное здание школы № 57 по адресу Авиастроителей, 16 в Дзержинском районе будет снесено за счёт средств городского бюджета.
На освободившейся территории проведут обновлённые инженерные сети, которые требуются для современного здания и выдерживают большую нагрузку. Деньги на эти цели Новосибирск ожидает из федерального бюджета, уточнил Ахметгареев.
Напомним, что здание школы № 57 было построено в 1939 году. В соответствии с проектом его наполняемость 465 мест, но фактически была больше. В 2017–2018 учебном году там обучались 525 человек, занятия были организованы в две смены.
Уже несколько лет школа закрыта, дети из неё расформированы и вынуждены ходить в другие образовательные учреждения.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают