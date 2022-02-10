В Новосибирске снесут аварийное здание школы № 57

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Аварийное здание школы № 57 на Авиастроителей, 16 в Дзержинском районе Новосибирска снесут, сообщил начальник департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев.

В Новосибирске утвердили площадки для строительства шести новых школ, сообщил глава департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев. Аварийное здание школы № 57 по адресу Авиастроителей, 16 в Дзержинском районе будет снесено за счёт средств городского бюджета.

На освободившейся территории проведут обновлённые инженерные сети, которые требуются для современного здания и выдерживают большую нагрузку. Деньги на эти цели Новосибирск ожидает из федерального бюджета, уточнил Ахметгареев.

Напомним, что здание школы № 57 было построено в 1939 году. В соответствии с проектом его наполняемость 465 мест, но фактически была больше. В 2017–2018 учебном году там обучались 525 человек, занятия были организованы в две смены.

Уже несколько лет школа закрыта, дети из неё расформированы и вынуждены ходить в другие образовательные учреждения.