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В Новосибирской области сгорел частный дом

Фото В Новосибирской области сгорел частный дом
Фото В Новосибирской области сгорел частный дом

МЧС России по Новосибирской области

В селе Марусино Новосибирской области сгорел частный дом.

В Новосибирской области сгорел частный дом. При пожаре никто из людей не пострадал, сообщила пресс-служба МЧС России по Новосибирской области.

Частный жилой дом на двух хозяев загорелся в Новосибирской области. Представитель экстренных служб рассказал, что вечером 9 февраля в селе Марусино на улице Советской загорелся одноэтажный деревянный дом.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения частный дом был полностью в огне, произошло частичное обрушение кровли», – заявили в МЧС.

Огонь распространялся на пристройки к зданию, когда сотрудники МЧС приступили к ликвидации пожара. За 50 минут им удалось локализовать возгорание, еще через 5 минут открытое горение было ликвидировано. Кроме того, пожарные вынесли из горящего дома газовые баллоны.

Фото В Новосибирской области сгорел частный дом 2

По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал. Сейчас МЧС продолжает проливать и разбирать обгоревшие конструкции. После этого дознаватели будут устанавливать причины пожара.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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