Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Гибель10-летнего мальчика
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Ванга предупреждала: начинает сбываться страшное пророчество болгарской ясновидящей о шести двойках

Фото Ванга предупреждала: начинает сбываться страшное пророчество болгарской ясновидящей о шести двойках
Фото Ванга предупреждала: начинает сбываться страшное пророчество болгарской ясновидящей о шести двойках

Фото: pixabay.com

Болгарская ясновидящая предсказывала человечеству многие трудности. Но 2022 год будет самым тяжёлым, так как в каждом месяце этого года будет по пять двоек. Самой настораживающей и необычный датой станет 22.02.2022.

Эксперты расшифровали ещё одно из предсказаний провидицы Ванги. В нём говорится о том, что в новом году учёные столкнутся с новым вирусом в Сибири.

Фото Ванга предупреждала: начинает сбываться страшное пророчество болгарской ясновидящей о шести двойках 2

«Болезнь долгое время находилась в вечной мерзлоте, но из-за изменения климата сумеет выбраться из-подо льда», – говорится в предсказании.

Кроме тяжёлого заболевания, Ванга предсказывала человечеству и другие беды.

Фото Ванга предупреждала: начинает сбываться страшное пророчество болгарской ясновидящей о шести двойках 3

Она говорила о том, что в 2022 году многие люди начнут мучаться от жажды. Провидица предсказала нехватку питьевой воды во многих городах мира. А жители Индии могут столкнуться с голодом из-за аномальной жары.

С точки зрения нумерологии, год обещает быть тяжёлым, ведь в каждом его месяце будет по пять двоек. Самыми тревожными будут 22.02.2022 и декабрь следующего года.

Фото Ванга предупреждала: начинает сбываться страшное пророчество болгарской ясновидящей о шести двойках 4

Также ясновидящая говорила о том, что вскоре лидеры двух государств пожмут друг другу руки и в состав России вернутся некоторые славянские державы.

По пророчеству Ванги, все те, кто отвернулся от России, должны вернуться в новом обличье. Помимо этого, она утверждала, что Россия не свернёт с намеченного пути и в итоге станет могущественным государством.

Фото Ванга предупреждала: начинает сбываться страшное пророчество болгарской ясновидящей о шести двойках 5

«Слишком много принесено в жертву. Никто не сможет остановить Россию. Всё сметёт она со своего пути и станет властелином мира», – нарекала Ванга.

Ранее Сиб.фм писал о том, что тибетский гороскоп обещает богатство трём представителям восточного календаря. Экстрасенс Орлова предсказала голодные времена в России, а также астролог Эбрагими Мехди дал прогноз богатства на 2022 год.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дарья Бочкун
журналист

0

Теги

Новосибирская область
болезни
февраль
Ванга
нумерологи
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

20235
Растерзал на месте: нападение волка попало на видео
12708
Историческую вывеску зажгли на крыше ГУМа в Новосибирске
10145
Голый мужчина прокатился на капоте «Волги» по Новосибирску
7530
Новосибирец пробрался в квартиру через балкон и вынес оттуда технику на 60 тысяч рублей
7259
Россияне начнут получать QR-коды по антителам
6418
ЛДС с высоты птичьего полёта сняли в Новосибирске
5848
В России отменили карантин для людей, контактировавших с больными COVID-19