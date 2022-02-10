Ванга предупреждала: начинает сбываться страшное пророчество болгарской ясновидящей о шести двойках

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Болгарская ясновидящая предсказывала человечеству многие трудности. Но 2022 год будет самым тяжёлым, так как в каждом месяце этого года будет по пять двоек. Самой настораживающей и необычный датой станет 22.02.2022.

Эксперты расшифровали ещё одно из предсказаний провидицы Ванги. В нём говорится о том, что в новом году учёные столкнутся с новым вирусом в Сибири.

«Болезнь долгое время находилась в вечной мерзлоте, но из-за изменения климата сумеет выбраться из-подо льда», – говорится в предсказании.

Кроме тяжёлого заболевания, Ванга предсказывала человечеству и другие беды.

Она говорила о том, что в 2022 году многие люди начнут мучаться от жажды. Провидица предсказала нехватку питьевой воды во многих городах мира. А жители Индии могут столкнуться с голодом из-за аномальной жары.

С точки зрения нумерологии, год обещает быть тяжёлым, ведь в каждом его месяце будет по пять двоек. Самыми тревожными будут 22.02.2022 и декабрь следующего года.

Также ясновидящая говорила о том, что вскоре лидеры двух государств пожмут друг другу руки и в состав России вернутся некоторые славянские державы.

По пророчеству Ванги, все те, кто отвернулся от России, должны вернуться в новом обличье. Помимо этого, она утверждала, что Россия не свернёт с намеченного пути и в итоге станет могущественным государством.

«Слишком много принесено в жертву. Никто не сможет остановить Россию. Всё сметёт она со своего пути и станет властелином мира», – нарекала Ванга.

Ранее Сиб.фм писал о том, что тибетский гороскоп обещает богатство трём представителям восточного календаря. Экстрасенс Орлова предсказала голодные времена в России, а также астролог Эбрагими Мехди дал прогноз богатства на 2022 год.