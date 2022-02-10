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«Задушил и лёг спать»: житель Новосибирска расправился с 27-летней возлюбленной в комнате общежития

Фото «Задушил и лёг спать»: житель Новосибирска расправился с 27-летней возлюбленной в комнате общежития
Фото «Задушил и лёг спать»: житель Новосибирска расправился с 27-летней возлюбленной в комнате общежития

Фото: пресс-служба СК России по Новосибирской области

35-летний житель Новосибирска задушил подругу в комнате общежития по улице Сибиряков-Гвардейцев и пытался убедить полицию в своей невиновности, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

16 декабря 2021 года 35-летний житель Кировского района Новосибирска сообщил в полицию, что его сожительница упала с дивана, зацепившись за шарф, и в результате погибла. Когда правоохранители прибыли в общежитие на Сибиряков-Гвардейцев, то действительно обнаружили в комнате женское тело со следами удушения.

«Впоследствии оперативники выяснили, что мужчина пытался повести правоохранителей по ложному следу. В вечернее время между сожителями возникла ссора, в ходе которой на почве личных неприязненных отношений мужчина задушил шарфом 27-летнюю потерпевшую, после чего лёг спать», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Мужчину задержали и доставили к следователю. Против него было возбуждено уголовное дело об убийстве, расследование которого на сегодняшний день завершено. Вину в совершении преступления обвиняемый признал полностью.

Материалы дела вместе с обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу, передали в пресс-службе регионального управления СК.

Напомним, ранее другой житель Новосибирска в Железнодорожном районе задушил сожительницу шнуром от смартфона. Суд назначил ему наказание в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

убийство
суд
СК
Новосибирск
уголовное дело
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