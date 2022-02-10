Жители Новосибирской области заявили о незаконной вырубке леса.

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Жители поселка под Новосибирском пожаловались на незаконную вырубку леса.

Новосибирцы рассказали о незаконной вырубке леса в дачном поселке под Новосибирском. Об этом жители поселка рассказали в соцсетях.

«Если это санитарная вырубка, почему все сделано по-варварски? Почему вырубается только «деловой» здоровые сосновый лес? На гнилые больные березы, стоящие рядом, внимания не обращают?», – написал один из жителей поселка Мочище.

Новосибирцы, живущие в дачном поселке Мочище под Новосибирском, заявили о незаконной вырубке деревьев в лесопарковой зоне. Место массовой вырубки деревьев обнаружили лыжники. Один из местных жителей написал об этом в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». По его словам, вырубка происходит на Заозерной улице.