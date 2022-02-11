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общество

10 000 придут вместе с пенсией: стариков обрадовали новой выплатой весной 2022 года

Фото 10 000 придут вместе с пенсией: стариков обрадовали новой выплатой весной 2022 года
Фото 10 000 придут вместе с пенсией: стариков обрадовали новой выплатой весной 2022 года

Фото: Сиб.фм

Часть российских пенсионеров смогут получить единовременную выплату в размере 10 000 рублей весной 2022 года. Финансовая поддержка будет зачислена вместе с пенсией.

Правительство РФ подготовило для части пожилых людей очередную единовременную выплату в размере 10 000 рублей. Денежную выплату пенсионеры получат вместе с текущей пенсией уже этой весной. Об этом пишет издание PRIMPRESS со ссылкой на пенсионного эксперта Сергея Власова.

Фото 10 000 придут вместе с пенсией: стариков обрадовали новой выплатой весной 2022 года 2

По его словам, речь идёт о единовременной выплате ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны. «Праздничные» деньги они получат вместе с ежемесячной пенсией за апрель 2022 года.

Фото 10 000 придут вместе с пенсией: стариков обрадовали новой выплатой весной 2022 года 3

«Ко Дню Победы такие пенсионеры традиционно получат выплату в размере десяти тысяч рублей. Разовое пособие производится в соответствии с указом президента. Обычно деньги приходят гражданам вместе с апрельской пенсией. Думаю, этот год не станет исключением», – уточнил эксперт.

Фото 10 000 придут вместе с пенсией: стариков обрадовали новой выплатой весной 2022 года 4

Власов подчеркнул, что в ряде регионов России выплаты ко Дню Победы могут превышать сумму 10 тысяч рублей. К примеру, московские ветераны получают обычно по 25 тысяч рублей к 9 Мая, отдельные субъекты добавляют к стандартным выплатам ещё по 5-10 тысяч рублей из местных бюджетов.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске выступили за повышение МРОТ до 35,7 тысячи рублей. Россиянам пообещали рекордное повышение пенсий: кто получит 18 984 рубля в феврале, а также продуктовые карты на 13 000 рублей начнут выдавать пенсионерам с 1 марта.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

Новосибирская область
пенсионеры
деньги
выплаты
пенсия
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