«Академгородок на пути превращения в «молодого, дерзкого и энергичного»: губернатор Андрей Травников рассказал о перспективах развития науки в Новосибирской области

Фото Сиб.фм / Густаво Зырянов, Славы Степанова, с сайта Правительства Новосибирской области

Встречу с главой региона мы хотели приурочить к Дням науки, которые широко отмечают в Новосибирской области на этой неделе. Масштаб программы мероприятий вполне объясним: с начала 50-х годов прошлого века Новосибирск – один из важнейших научных центров страны. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников планировал лично дать интервью Сиб.фм, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы.

Глава региона вынужденно отправился на самоизоляцию, но согласился на беседу в режиме видеоконференции. Что в какой-то степени даже символично – ВКС тоже одна из современных технологий, появившихся благодаря работе ученых. В разговоре с Кириллом Полиенко, редакционным директором медиахолдинга «Сибфмгрупп», в состав которого входит сайт Сиб.фм, губернатор рассказал о перспективах развития науки в регионе, об уникальных проектах, и об изобретении, которое очень ждёт.

Андрей Александрович, в первую очередь не могу не спросить о вашем самочувствии. Вы, как я понимаю, находитесь в строю, но формат работы немного изменился?

- Да, это так. Самочувствие нормальное. По-настоящему болел один день: температурил, других симптомов не было. В другой обстановке можно было бы выйти на работу, но с учетом всех ограничений, и раз я считаюсь опасным для окружающих с точки зрения возможного заражения коронавирусом, то нужно выдержать положенное время.

Надеюсь в конце недели сдать повторный тест. Если он будет отрицательным, очень хотелось бы выйти на работу с понедельника. Пока работаю в дистанционном режиме. Сейчас все нюансы «удалёнки» испытываю на себе. Для меня это новый опыт – напомню, в первую волну пандемии даже в период «нерабочих дней» сотрудники органов власти не уходили на такой режим, и все продолжали исполнять свои обязанности.

Мне во время работы на «удалёнке», помню, мешала наша домашняя кошка...

- Мне легче: дети — взрослые, а домашних животных нет.

Перейдём к вопросам науки. Недавно вы вошли в состав президиума комиссии по научно-технологическому развитию России. Заметна также ваша работа в качестве руководителя рабочей группы Госсовета по направлению образования и науки. Это очень важная деятельность для всей страны, но есть ли какой-то эффект от вашей работы в составе этих структур именно для Новосибирской области?

- Для Новосибирской области очень важно, что глава региона входит во многие коллегиальные органы по научно-технологическому развитию нашей страны. Раз уж нас назвали научной столицей России, то этот статус нужно поддерживать. В том числе постоянным представительством в подобных структурах и донесением наших интересов до самого высокого уровня.

В первую очередь я, конечно, поднимаю обобщенные вопросы, которые касаются всех регионов с высокой концентрацией науки и инноватики. При этом я опираюсь в первую очередь на новосибирскую историю, на новосибирские проекты.

Например, мы методично продвигаем тему развития наукоёмких территорий. В ее основе лежит наш проект «Академгородок 2.0». Обсуждаем увеличение контрольных цифр приёма на бюджетные места в региональные вузы. А это напрямую касается и нашей области.

В первую очередь мы опираемся на то, что нам в Новосибирске нужны кадры и нужны студенты. Также в вопросе жилищной программы для учёных многие предложения рождены на кейсах наукограда Кольцово, Краснообска, Академгородка. Поэтому поднимая системные вопросы, удается и наши – новосибирские – проекты и вопросы продвинуть.

То есть работа в президиуме комиссии и Госсовете это не решение каких-то текущих мелких вопросов, это работа на фундаментальное развитие науки?

- Скорее стратегическое и системное развитие. Конечно же выходить с «мелочью» на такой высокий уровень не то, чтобы бесполезно, а даже вредно – можно нарваться на вопрос: «ты руководитель госоргана или губернатор Новосибирской области?». Однако при этом текущие вопросы тоже можно продвинуть, благодаря тому, что круг общения широкий, и есть возможность в кулуарах иногда поднять определённые проблемы и добиться решения. Но точно не на площадке заседания комиссии.

На этой неделе праздновался Всероссийский день науки. В Новосибирске он занял не один день, а более продолжительный отрезок времени. Программа всю неделю очень насыщенная. На ваш взгляд, что дают такие концентрированные мероприятия, приуроченные к одной дате?

- Мы всегда празднуем День науки не одним днём. Для Новосибирской области это уже традиция. Мы привлекаем внимание к науке в три «волны»: в феврале – в День российской науки, в августе — форумом «Технопром», в конце года – участием во Всероссийском фестивале «NAUKA 0+». К настоящему моменту мы достигли определённых эффектов – популяризации науки, привлечения к ней молодёжи, изменение отношения общества к ученым. Интерес к науке был увеличен, это точно.

Это ведь поколенческий вопрос. Принято говорить, что нынешняя молодежь не идет в спорт, а сидит дома за приставками или в соцсетях. И половина мечтает стать блогерами. Можно ли про науку сказать то же самое – что у нас задача победить домашнее времяпрепровождение и молодых людей привлечь к занятиям ею?

- Самое главное дать молодежи широкие возможности определиться: где бы они хотели себя видеть, что им ближе по душе. Без спортшкол не может быть массового спорта, без «Кванториумов» не отыскать будущих инженерных гениев.

В этой части Новосибирская область уже сделала достаточно много: даже школьники могут попробовать себя в науке. Мне кажется на этом надо концентрироваться. Пытаться, как в былые времена, кидать клич, мол, «все в науку, все в космос», бесполезно. Сегодня молодежь более критична, она сама принимает решения, и надо дать ей возможность принимать эти решения осознанно.

От молодежи перейдем к тем, кто уже занимается наукой. Наша гордость – Академгородок – должен получить новый мощный импульс к развитию за счет проекта «Академгородок 2.0». На какой он сейчас стадии?

- Во-первых, решены все вопросы территориального развития. Это основная проблема, к которой мы подходили совместно с СО РАН, правительством и мэрией. Сформирована стройная концепция развития территории, обозначены так называемые «красные линии», «красные флажки» для того, чтобы сохранить ценность и целостность этой территории, не нарушив её внеплановой негармоничной застройкой.

Во-вторых, был произведён запуск флагманских проектов. Это Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ). Торжественный старт его строительства был дан в августе, активная фаза начнется в апреле этого года. Еще один проект – строительство второй очереди строительства кампуса НГУ. Наконец, сегодня мы продвигаем третий проект – создание суперкомпьютера «Лаврентьев», центра суперкомпьютеров и вычислений, а также прорабатываем еще два следующих проекта в области биотехнологий и генетики.

Программа «Академгородок 2.0» находится в стадии фактической реализации.

СКИФ – уникальный проект, без преувеличения – даже в мировом масштабе. Я посмотрел траекторию финансирования: в этом году планируется выделить 10 млрд рублей, в следующий – 12 млрд, далее – 9,7 млрд. Всё ли идёт по плану – вовремя ли приходят деньги, нет ли проблем с поиском подрядчиков?

С финансированием проблем нет. Названные суммы в бюджете есть. Более того, начиная с 2020 года, были выделены дополнительные средства на изготовление основного оборудования – синхротрона. Большие объемы финансирования Институт ядерной физики уже воплотил в уникальное «железо».

С подрядчиком тоже проблем нет, контракт подписан. Компания «Титан 2» – опытная, надежная организация, которая за свою историю реализовала несколько атомных проектов в нашей стране. В настоящий момент госэкспертиза пройдена, в конце декабря было получено положительное заключение, на основании этого можно выдавать разрешение на строительство. При этом на площадке в конце лета стартовали работы по подготовке территории, возведению строительного городка, подводу сетей и т.д.

Самые активные работы начнутся в апреле с началом таяния снега, и те сроки, которые закреплены контрактом – ввод в строй основного кольца до конца 2023 года, они должны быть соблюдены.

То есть иными словами – проект реализовывается по плану и будет сдан по графику?

- Да, это так.

Второй из упомянутых вами проектов – строительство кампуса НГУ. По нему расскажите, пожалуйста, подробнее – какая сейчас обстановка?

- По кампусу НГУ старт реализации прошёл несколько легче и проще в связи с тем, что первые объекты строятся за счет частных инвестиций. Он не связан со сложностью прохождения государственных процедур. Со дня на день мы ждем положительное заключение госэкспертизы. Так же, как и в случае со СКИФом, подготовительные работы на площадке уже идут. Стройка перейдет в активную стадию в конце февраля, как только будет выдано разрешение на строительство. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение сдать первый объект уже в конце 2022 года. Строители сетуют, что это очень серьезные обязательства, но тем не менее не говорят «нет».

Девять зданий, которые запланированы в рамках этого проекта, будут вводиться в эксплуатацию поэтапно с 22-го по 24-й год. Есть ещё третий и четвертый этап реализации проекта, который предполагает строительство общежитий на условиях государственно-частного партнёрства в рамках большой федеральной программы по строительству кампусов мирового уровня. Заявка НГУ уже прошла первичный отбор на уровне правительства.

Можете обозначить значимость этого процесса? Это же не просто строительство просторных общежитий с целью заселить большее количество студентов. Насколько важен проект для развития университета?

- Чрезвычайно важен. Мы потратили 2 года на разработку и утверждение новой стратегии развития НГУ. Было много дискуссий: в частности, нас убеждали что университет должен значительно вырасти. В итоге мы пришли к мнению, что НГУ это «жемчужина», специальный вуз, который не должен быть гигантским. В вопросе его развития мы должны сконцентрироваться на усилении его исследовательских возможностей: на создании лабораторий, на создании проектного центра, которые бы помогали студентам заниматься исследованиями.

В перспективе есть еще два проекта, которые тоже входят в программу развития университета. Один из них – суперкомпьютерный центр «Лаврентьев», который я уже упоминал. Второй объект – университетская клиника для развития медицинских и биотехнологических компетенций университета. Это научный проект, где будут одновременно лечить и разрабатывать инновационные методы лечения.

В целом, насколько конструктивно взаимодействие правительства со структурами СО РАН? Есть ли точки трения или наоборот все проходит гладко?

- В больших делах всегда есть разногласия. Главное, чтобы все дискуссии приводили к поиску эффективных решений. Нам удается наладить такое взаимодействие.

За последние годы сделано очень много: в частности, по вопросу земельного и имущественного комплекса в рамках проекта «Академгородок 2.0». Раньше были совершенно дикие ситуации, когда из-за вопроса принадлежности коммунальных сетей, мы не могли привести в порядок объекты, отремонтировать, город не мог заниматься устранением аварийных ситуаций.

По вопросу ветхого аварийного жилья не могли включить многие дома в федеральную программу только потому, что они не были переданы из собственности академии наук в собственность муниципалитета.

Эти сложные спорные вопросы нам удалось решить бесконфликтно, без ущерба для имущественного комплекса Академгородка. Работаем с СО РАН как партнеры. Разногласий и конфликтов у нас нет.

Принято считать, что фундаментальная наука несколько консервативна. На ваш взгляд образ СО РАН соответствует этому определению или наш Академгородок переходит к имиджу современного, прогрессивного, быстрого, молодого и дерзкого?

- Идеализировать ситуацию нельзя. Мы только находимся на пути превращения в «молодого, дерзкого и энергичного». Хотя многие признаки уже есть. Мы видим, что Академгородок живет не одной фундаментальной наукой, развиваются многие инновационные бизнесы.

Я бы пожелал нашей фундаментальной науке больше открытости. Иногда их деятельность находится сама в себе. Хотелось бы больше информационной работы, популяризации, чтобы молодежь понимала, что фундаментальная наука – это не сухой лабораторный червь, который сидит над микроскопом, не поднимает голову и больше ничего не видит, а это важное интересное дело с вполне конкретными ожидаемыми результатами. Что это престижно.

Помимо престижа есть ещё какие-то приземлённые моменты. Сегодня в 2022 году, на ваш взгляд, как обстоят дела с зарплатами молодых ученых, другими вопросами, связанными с их повседневной жизнью и работой?

- В 2021 годе были три насущные темы – это зарплаты, участие в грантовых программах и обеспечение жильём. По зарплатам: все показатели майских указов на территории Новосибирской области выполнены. В прошлом году было принято решение поднять уровень оплаты труда самым низкооплачиваемым сотрудникам научных организаций и конечно в этом направлении работу нужно продолжать. Если говорить про интересы ученых, то чаще всего звучит вопрос: «А почему зарплаты ученых в регионе сильно отличаются от зарплат в Москве или в Санкт-Петербурге?». Понятно, что в Москве средний доход на душу населения выше, чем в большинстве регионов страны. Всё чаще звучит предложение считать зарплаты ученых от среднероссийской зарплаты, чтобы эту категорию бюджетников, подкрепить таким образом. Я, например, полностью согласен с этой идеей, дальше будем двигаться в этом направлении.

Что касается грантовых программ: отчасти опасения, связанные с реформированием российских фондов, фондов фундаментальных исследований, созданием фонда научных исследований, оправдались. Действительно, начинающим научным коллективам с небольшой численностью, которые сегодня не готовы брать большие гранты под серьезные темы – им с научным фондом сложнее работать. Есть вопрос по количеству нескольких грантовых проектов, которые можно заявлять одновременно. Эту проблему мы обозначали на одном заседании комиссии Госсовета. В этом году снова вернемся к вопросу.

Что касается жилья, то в прошлом году на совместном заседании Госсовета и Совета при президенте РФ, я выходил с инициативой запуска жилищной программы для ученых. Это инструмент для развития территорий и сохранения той самой ценности Академгородка. Понятно, что нет ничего проще, чем застроить все свободные участки в Академгородке, Кольцово или Краснообске. Можно сдать оборону перед госкомпанией Дом.рф, которая готова выставить на продажу все свободные земли СО РАН под жилищное строительство. Переключить с красного на зеленый свет застройщикам, и я уверен, через 5-6 лет эти территории застроят. Но не факт, что жильё там будет доступно тем самым ученым. Скорее всего, в этой ситуации Кольцово и Академгородок превратятся просто в спальные районы Новосибирска. Поэтому с точки зрения сохранения специализации территории, с точки зрения поддержки ученых, я активно и продвигаю эту жилищную инициативу.

Насколько важно развитие внутренней инфраструктуры Академгородка? Мне в прошлом году довелось побывать в Иннополисе в Татарстане. Там многие ездят на велосипедах, какая-то своеобразная атмосфера в кафе, есть спорткомплекс, бассейн, тусовочные места для творческой молодёжи. Стоит ли это направление отдельно прописывать в стратегии развития или соответствующее пространство сформируется само с приходом молодых ученых?

- Само может и придет, но будет приходить очень долго. Без поддержки со стороны власти молодые ученые вряд ли смогут быстро создать необходимую инфраструктуру. В частности, одна из проблем – в Академгородке нет молодежных центров, где можно было бы собраться молодым людям, провести совместные мероприятия. Об этом тоже думаем, подбираем здание, которое не используются СО РАН, чтобы превратить его в соответствующий молодежный центр. Конечно важна комфортная среда для проживания. В частности, в рамках строительства кампуса НГУ предусмотрено существенное кардинальное изменение схемы движения транспорта и пешеходов на некоторых территориях Академгородка. Это следует ещё обсуждать, потому что не все жители согласны пересесть на велосипеды или ходить пешком.

Из ближайших конкретных проектов, которые мы продвигаем с точки зрения транспортной доступности, это строительство платформы «Университетская» для городской электрички.

На ваш взгляд, насколько эффективно сейчас реализуется потенциал у еще одного традиционного места развития науки в Новосибирской области — Краснообска? Можно ли вообще сравнивать важность медицинской науки или фундаментальной и сельскохозяйственной? Или для дальнейшего развития нужно их все продвигать одновременно?

В шутку отвечу: можно быть здоровым, но очень голодным. Соответственно, будешь здоровым недолго.

Мы гордимся, что задачу по продовольственной безопасности наша страна выполнила. Новосибирская область по многим категориям продуктов сама себя обеспечивает и даже вывозит их за пределы, но в то же время мы умалчиваем, что очень сильно зависим от импортных семян, других современных продуктов биотехнологий. Эта тема крайне важна и перспектива у неё есть. Мы ни в коем случае не ставим крест на Краснообске и федеральном центре, который там расположен.

Недавно читал документ, что наш центр вошел в перечень научных организаций, которые будут отвечать в том числе за формирование генетического банка растений. Для поддержки амбиций и инициатив с уровня региона запустили новый инструмент — в 2020 году был создан научно-образовательный центр СибБиоНОЦ, в который также вошли федеральный центр, Аграрный университет и самое главное многие сельхоз- и перерабатывающий предприятия. В результате складываются новые кооперационные связи, и нашим ученым нужно этим воспользоваться. Таким образом мы подставляем плечо для того, чтобы им было проще внедрять свои наработки.

Было бы несправедливо отдельно не упомянуть в этом контексте наукоград Кольцово, хотя кажется, что, там всё благополучно и проблем нет. Всё ли вас устраивает в вопросе развития этой территории?

Кольцово находится на пороге второго рождения. СКИФ, конечно, серьезно изменит специализацию. Кольцово теперь будет не только заниматься вопросами вирусологии и биотехнологий, будет затронут более широкий спектр инноватики. Это большой вызов, в том числе перед руководством наукограда.

Был разработан и запущен еще один проект — так называемая «смычка» между Академгородком и Кольцово проект «СмартСити». Территория, которая охватывает часть Советского района и Барышевского сельсовета, это по сути территория будущего жилого квартала и будущей площадки для размещения различных инновационных предприятий.

Для вас из того, что придумано учеными и реализовано промышленностью, какое из изобретений самое важное?

Я думаю, что это, конечно же, смартфон и все, что с ним связано. Я бы сравнил произошедшее с персональными гаджетами и развитие цифровых сервисов, которые вошли в нашу жизнь, с открытиями железной дороги или с запуском регулярного авиасообщения.

Мы стали максимально мобильными, доступными, оперативными, а значит – более эффективными. 20-30 лет назад такое было сложно представить. Я вспоминаю, раньше едешь в командировку, и для тебя это маленький отпуск: никто тебя не знает, не видит, не найдет. Сегодня – ты круглые сутки на связи, в работе, способен решить любые рабочие вопросы.

А есть ли что-то, чего вы лично с нетерпением ждёте от науки? Какому изобретению вы бы больше всего порадовались?

В идеале, конечно, технологии телепортации. Но если смотреть более реалистично, то жду какие-то открытия, которые позволили бы нам сократить расстояния или избавить от необходимости их преодолевать. Что-то большее, чем видеосвязь, с помощью которой мы сейчас с вами общаемся. Чтобы можно было находиться в Новосибирске, а чувствовать, что ты в Москве – реализовать полный эффект присутствия. Представьте, например, утрированно – голограмма Травникова в Белом доме правительства РФ. Живое общение, но без физического перемещения. Этого я жду. Регулярные командировки в Москву очень выматывают. Если бы наши ученые предложили что-то в этом направлении, я был бы им очень благодарен.

К вопросу о Москве. На фоне вашей активной работы на федеральном уровне, участия в решении вопросов общероссийской значимости, в последнее время всё чаще стали ходить разговоры о том, что возможен ваш переход на постоянную работу в столицу, в частности в Министерство науки и высшего образования России. Можете прокомментировать эту информацию?

- Никуда я не собирался, не собираюсь и не планирую. Мне нравится работать губернатором Новосибирской области. Мне на стройплощадке всегда комфортнее было, чем на кафедре. Это слухи, но, к сожалению, они не случайны. Работая в Новосибирской области четыре года, я слышу подобную информацию с периодичностью раз в полгода. Причем версии чередуются: то моей работой, якобы, недовольны и вот-вот должны разжаловать, то наоборот – очень довольны и должны отправить на повышение.

Очевидно, что за этим стоят люди, имеющие определенные политические амбиции и интересы, у которых есть желание нарушить процесс стабильной работы, породить неопределенность в головах руководителей. Могу успокоить всех, и тех, кто заинтересован меня проводить, и тех, кто желает, чтобы этого не случилось: я никуда не собираюсь.

Несколько лет назад я стоял на развилке: уехать работать в Москву или отправиться в регион. Сейчас всё определённо. Я буду работать губернатором до тех пор, пока жители Новосибирской области будут доверять мне это делать.

В этом контексте хотелось бы уточнить. В 2023 году должны состояться выборы губернатора Новосибирской области. Вы будете принимать в них участие?

- Времени еще достаточно много. А с учетом того, что выборы губернатора процесс бурный, его нельзя раньше времени провоцировать какими-то заявлениями, это вредит основной работе.

Андрей Александрович, спасибо за интервью. На ваших страницах в соцсетях новосибирцы пишут много комментариев с теплыми словами поддержки и пожеланиями скорейшего выздоровления. Редакция Сиб.фм к ним присоединяется и желает скорейшего возвращения к обычному ритму.

- Спасибо, Кирилл. Здоровья вам и всем сотрудникам вашей редакции. Берегите себя.